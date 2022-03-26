Bakan Soylu'dan kimlik ve ehliyetin birleştirilmesiyle ilgili açıklama: Bizim arkadaşlarımız yazılım konusunda çok üstünler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik kartı ile ehliyetin birleştirilmesiyle ilgili, “Bizim arkadaşlarımız yazılım konusunda çok üstünler. İnanıyoruz ve güveniyoruz. Şunu ifade edeyim, burada yüklemeye geçtik ve 3 milyonun üzerinde ehliyet kimliğe yüklendi" dedi.

Van Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen ‘Nüfus Personeli Eğitim Programı’nda konuşan Bakan Soylu, nüfusta önemli bir mesafe aldıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tensipleri oldu ve Türkiye hakikaten MERNİS dediğimiz, şu anda gelişmiş ülkelerin bile birçoğunun altyapısı olmayan bir büyük projeyi faaliyete geçirdi. Aynı zamanda yönetti, eksikliklerini giderdi ve bütün kurumlarla entegrasyonunu sağladı. Bu olağanüstü bir şeydir. Esas itibariyle bugün e-devlet sistemimizin en önemli alt yapısını oluşturdu” diye konuştu.

Soylu, kimliklerin kredi kartı gibi kullanılacağı bir sistemin üzerinde çalışıldığını da duyurarak, “Acaba kimliklerimize bir ödeme sistemi yükleyebilir miyiz? İşin yüzde 80'ini bitirdik. Bu da yeni bir şey. Yani kimlik kartlarımız var. Kredi kartı kullanılabilecek bir işlemi şu anda yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarından dolayı nüfus idaresi çalışanlarına da şükranlarını sunan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Her birine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyor"

“Her mesleğin kendine ait, kendi kurumuna ait bir sadakati söz konusudur. Ama nüfus çalışanlarımız hem kurum sadakatlerini hem vatandaşlarla olan diyaloglarını hem de en önemlisi olan şu, her geçen gün adım attıkları gelişmelerin ne olduğunu iyi bir şekilde hazmederek ve hem vatandaşa hizmette yüz akı ile beraber adım atarak hem de geçmişle kıyas ederek önemli bir gayret ortaya koydular. Biz sadece birtakım adımları yenilemek, aslında birçok eğitim anlayışıyla nüfus çalışanlarımızdan çağın bütün gereklerine ayak uydurdular. Sizlerin huzurunda her birine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyor.”

“3 milyonun üzerinde ehliyet kimliğe yüklendi”

Kimlik kartı ile ehliyetin birleştirilmesine de değinen Bakan Soylu, “Bizim arkadaşlarımız yazılım konusunda çok üstünler. İnanıyoruz ve güveniyoruz. Şunu ifade edeyim, burada yüklemeye geçtik ve 3 milyonun üzerinde ehliyet kimliğe yüklendi. Yetmedi e-imza ile ilgili bir adım atalım. Çünkü bu çok önemli. Elektronik sistem hayatın içerisine tamamen girmesini temin ederek, buna da olmaz dediler. Orda da işi oldu bittiye getirdik. Netice itibarıyla bir tarih verdik, Allah'a hamdolsun e-imzayı şu anda kimliğimize yükleyebilme kabiliyetini ortaya koyduk” diye konuştu.

Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kimlik kartları kredi kartları gibi kullanılacak"

“Acaba kimliklerimize bir ödeme sistemi yükleyebilir miyiz? İşin yüzde 80'ini bitirdik. Bu da yeni bir şey. Yani kimlik kartlarımız var. Kredi kartı kullanılabilecek bir işlemi şu anda yürütüyoruz. Maliye Bakanımız da ‘ben bu işe varım’ dedi. Dünyada bunu kullanan ülkeler var. Çünkü bizim elimizde bir imkan var. Elimizdeki imkan şu, MERNİS ve nüfus verilerimiz doğruluğunu teyit edebilecek anlayışla beraber eşleştirme yapabilecek kabiliyet sahip. Bunu da sağlayabilir ve inanıyorum ki bu da bir vesile ile oluşabilecek.”

“Mekansal adrese dayalı kayıt sistemini ortaya koyan muhteşem bir sistemi tamamladık”

Nüfus idaresinin 200 yıllık olduğunu ve çok eski bilgiler bulunduğunu söyleyen Soylu, “Bu eski bilgilerin dijital arşive geçirilmesi lazımdı. Nüfus Genel Müdürlüğümüz bütün arkadaşlarla beraber Türkiye'nin en büyük dijital arşiv projesini gerçekleştirdi ve bütün bilgileri dijital arşivine aktardı. Hakikaten takdir edilecek ve bütün dünya tarafından da örnek olabilecek bir projeyi Nüfus Genel Müdürlüğümüz sağladı. Bütün bunlarla birlikte hakikaten bir kişi kendi geçmişi ile ilgili bir soyağacı çıkarmak isterse, bunu rahat alabileceği bir soyağacı da dahil olmak üzere birçok adım attık. Sadece bunlar değil. Nüfus müdürlüğünün çok geçmişten başlayan, ‘öldü’ denilen bir projeyi, buradan da Aselsan’a minnettarım ve müteşekkirim. Burada belediye başkanlarımız var. Bütün devlet kurumlarına, Türkiye'deki tüm mekansal birimlerin fotoğraflarını çekerek tüm evleri ve haneleri o mekansal birimlere yerleştirerek; belediyeden tutun sağlığa kadar, ne kadar kamu kurum ve kuruluşu varsa, güvenliğe kadar, AFAD'a kadar. Allah korusun bir deprem olduğunda hangi katta kim kaç kişiyle beraber kalabiliyor diye anında ortaya çıkarabilecek mekansal adrese dayalı kayıt sistemini ortaya koyan muhteşem bir sistemi tamamladık ve bitirdik. Bunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile beraber eşleştirdiğimiz andan itibaren, şimdi onlar buradan yürüyorlar biz de buradan yürüyoruz bir yerde buluşacağız, bu arada mekansal adrese dayalı kayıt sistemini de bitirdik. Devlete birçok faydası olan bir MR’yı, bir tomografiyi çekebilme kabiliyetine sahip” şeklinde konuştu.

“E-devlet'te de gelmeden hizmet yapabilme kabiliyetini ortaya koyan adımlarımızı hiç çekinmeden atıyoruz” diyen Soylu, “Şu an hastanede çocuk doğduğu zaman oradan doğum kaydını girdiği andan itibaren annesinin babasının nüfusa gelmesine gerek yok. Biz nüfus kağıdını annesi babası gelmeden evine gönderebilme kabiliyetine sahibiz. Sistemi kurmuşuz. Sistemi devlet hastanelerine entegre kurmuşuz. Yani vatandaşımızın en önemli meselesini çözmüş olacağız. Bu konuda atacağımız çok adımlar var” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, buradaki toplantının ardından “Gençlik Buluşması” için Hacıbekir Kültür Merkezine geçti.