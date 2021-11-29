Bakan Soylu'dan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi açıklaması: Küresel ve yerel problemler karşısında daha esnek, iletişimi güçlü bir sistem

Soylu, Belarus ve Polonya sınırları arasında sıkışan göçmenler nedeniyle Avrupa'daki krize de değinerek, "Göçmen meselesiyle sarsılan Avrupa, öyle zannediyorum ki; bize başka örnekler de gösterecektir. Belarus sınırında yaşananlar, üstelik çok az sayıda bir göçmen sebebiyle yaşananlar, bizim sınırlarımızda asla yaşanmadı. Bizim yönetim anlayışımız, medeniyetimiz, 21’inci yüzyıldaki kapasitemiz, böyle insanlık dışı sahnelerin yaşanmasına engel oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen ‘İdare ve Denetim Müdürleri ile Büyükşehir Belediyeleri Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanları Eğitim Semineri’ne katıldı. Soylu, konuşmasına üzücü bir olayla başlamak istediğini belirterek, Sivas İmranlı Belediye Başkanı’nın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.