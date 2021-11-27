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Bakan Soylu'dan CHP mitingi açıklaması: Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir

"Kemal Kılıçdaroğlu’na: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür"

27 Kasım 2021 18:07

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda miting yapılmasına izin verilmediğini yönündeki açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir” dedi.

Bakan Soylu, paylaşımında, “Kemal Kılıçdaroğlu’na: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür. Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir. Acizliğe ve yalana başvurulması ve siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda ayrıca, 2014 yılından itibaren mitinglerin Eski Tevfik Gür Stadyumu’nun yanında yapıldığı belirtilerek, o tarihten bu yana siyasi partiler yapmış oldukları mitinglerin listesi verildi. (İHA)

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