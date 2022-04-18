Bakan Soylu’dan CHP liderine 5 soru: Ses ver Kılıçdaroğlu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Ses ver Kılıçdaroğlu" başlığında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bazı sorular yöneltti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından “Ses ver Kılıçdaroğlu” ifadeleriyle bir paylaşım yaptı. Soylu, mesajında CHP lideri Kılıçdaroğlu’na 5 soru sordu.

Soylu’nun, Kılıçdaroğlu’na yönelttiği sorular şu şekilde:

– Abisi terörist olan ortağın HDP Milletvekili Musa Piroğlu’nun; Türk polisine hakaretine tepkin olacak mı?

– ABD Merkez Kuvvetler Komutanı’nın göreve gelir gelmez YPG terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesi hakkında, ortaklardan onay almadan herhangi bir görüş beyan edecek misin?

– Altılı masa sonrası imzalanan mutabakat metnini; partindeki eski bir büyükelçi ile AB ülkelerinden bir büyükelçiye düzelttirmek için gönderdin mi? Ortaklarının bundan haberi var mı?

– 15 Temmuz öncesi, FETÖ elebaşının talimatlarını muayenehanede alıp parti genel merkezinden telefonu açtın mı?