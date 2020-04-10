Bakan Soylu'dan bekâr polis memurlarına evlilik tavsiyesi: Koronavirüs'ten sonra bir düğün yapalım

İçişleri Bakanı S üleyman Soylu , ziyaret ettiği polis denetleme noktasındaki bekâr polis memurlarına evlenme tavsiyesinde bulundu. Soylu, evli olmadığını söyleyen polis memurlarını duyunca Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz' a, "Servet Bey, Koronavirüs'ten sonra bir düğün yapalım mı" diye sordu.

Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı dolayısıyla Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki bir polis denetleme noktasını ziyaret ederek emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutladı. Soylu'ya ziyaretinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da eşlik etti.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Türk Polis Teşkilatının özellikle memleketimizin her zor döneminde almış olduğu bu ağır ve onurlu görevin altından hem başarıyla çıkmak hem de alnı açık bir şekilde çıkmak Türk Polis Teşkilatının karakteri oldu. Allah sizlerden razı olsun. Millet evinde bugün huzur içindeyse bunun en önemli teminatını sizler ortaya koyuyorsunuz. Sadece milletimizin asayişini ve güvenliğini temin etmiyorsunuz. Aynı zamanda bir polisin anne olduğunu, evlat olduğunu, baba olduğunu, kardeş olduğunu özellikle dünyanın ve Türkiye'nin, insanlığın ve milletimizin bu zor günlerinde gösteriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Soylu, denetleme noktasında görev yapan polis memurlarıyla sohbet etti. Bir polis memuruna "Kaç çocuğun var?" sorusunu yönelten Soylu, polis memurundan "Evli değilim sayın Bakanım" cevabını aldı. Bunun üzerine Soylu, "İşi biraz çabuk tutalım. Servet Bey, Koronavirüs'ten sonra bir düğün yapalım mı" dedi.

23 yaşındaki bir polis memuruna ise "Sen de mi bekârsın?" diye soran Soylu, "Evliyim Bakanım" yanıtını alması üzerine "Aferin sana" dedi.

33 yaşındaki komiser yardımcısına da aynı soruyu yönelten ve "bekârım" yanıtını alan Soylu, evli olduğunu söyleyen polis memurunu işaret ederek "O 23, sen 33 yaşındasın. Neden kaldın? Diyelim ki polis değilsin, bekârsın ve tek başına evde kalacaksın. Aile ile mi kalmak daha iyi tek başına kalmak mı daha iyi? Onun için işi çabuk tutalım" diye konuştu.