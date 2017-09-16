Bakan Soylu' dan "Fotoğraf" açıklaması

ANKARA(DHA)İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk\'un annesi Hatun Tuğluk\'un cenazesine saldıranlardan bir kişiyle çekilen fotoğrafıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Soylu, \"Mahalle eşrafının bizimle fotoğraf çekme talebi, talimatlarımız sonucu yapılan incelemede fotoğraf çekilenlerden birinin de gözaltına alınması, fitne gerçeğini değiştirmez. Tam tersine bu konudaki hassasiyetimizi ve olaya bakışımızı ortaya koyar\" dedi.

Twitter\'dan yapılan o açıklama şöyle;



\"Aşağılıksınız ! Bugün 16 Eylül 2017 , iki bakan, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu\'nun idam edilişinin 56. yıldönümü. Size benzeyen insan müsveddelerinin iftiralarıyla alçakça asıldılar. Yarım asır geçti, aşağılık tavrınız değişmedi. O akşam Ankara Valisi ve Ankara Emniyet Müdürü ile birlikte olayın gerçekleştiği mezarlığa, akabinde bilgi almak, ailenin mezar yeri değerlendirmesini beklemek ve karakolun önünde bir araçta bekleyen Aysel Tuğluk ile görüşmek için karakola gittik. Aysel Tuğluk\'a başsağlığı dileyip 45 dakika görüştük. Ardından ailesiyle değerlendirme yapmak için izin istedi. Görüşmeler sonrası ailenin cenazeyi Tunceli\'de defnedilmesi konusunda kararı geldi ve gerekli hazırlıklar yapılıp tedbirler alındı. Heyetle birlikte 1 saat kadar olayların videosunu izledik. Yaklaşık 3,5 saat karakolda bulunmamızın ardından olayla ilgili yapılması gereken gözaltı talimatlarını verip karakoldan çıktık. Bu esnada orada bulunduğumuzu bilen mahalle eşrafı karakolda bizimle fotoğraf çekilmek istedi ve ayrılırken birçok kişiyle fotoğraf çekildik. Önemli olan, hayatımızın her döneminde kimin bizimle fotoğraf çekilip çektirmeyeceği değil hukuk açısından bir suça karışıp karışmadığıdır. Talimatlarımız sonrası tahkikatın derinleştirilmesi sonucu 48 kişinin ifadesi alındı ve ifadesi alınan bu şahısta savcının talimatıyla ertesi gün gözaltına alındı ve halen gözaltındadır. Mahalle eşrafının bizimle fotoğraf çekme talebi talimatımız sonucu yapılan incelemede fotoğraf çekilenlerden birinin de göz altına alınması, fitne gerçeğini değiştirmez. Tam tersine bu konudaki hassasiyetimizi ve olaya bakışımızı ortaya koyar. Biz bu konuda gereğini yapmışız ve yaparız. Rahmetli Adnan Menderes ve iki bakanın idamına giden yoldaki taşlarını da bu fitne felsefesiyle dizdiler. Allah fırsat vermesin.\"