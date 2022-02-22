Bakan Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Cumhuriyet'in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak” dedi.

Soylu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde, çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığı gerekçesiyle bekleyen Diyarbakır Anneleri'ne ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

“Diyarbakır Anneleri'nin azmi, bir buluşma daha gerçekleştiriyor: Evlat Nöbetinde 35. Buluşma...” diye yazan Soylu, “Cumhuriyet'in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Soylu, “Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek” dedi.