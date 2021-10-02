Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakımızın yapacağı çok iş var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sudan'da yaptığı ziyareti anlatırken, "O yetim çocukları burada yalnız bırakamayız. Millet olarak yapacak çok işimiz var. Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakımızın yapacağı çok iş var" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa Büyükşehir Belediyesince organize edilen, yetim ve öksüz çocukların hayallerini anlatan mektuplar yazarak katıldıkları "Çocukların Düşü Bursa'nın Gülüşü Projesi"nde hediye alacaklarla bir araya geldi.

AA'nın aktardığı habere göre; Soylu, "Yetim başı okşayanı ödüllendiren bir inancın mensuplarıyız, buradan hiçbir zaman ayrılmayız. Bizatihi düşünmek, bir araya getirmek ve bir arada olmak bile inanıyorum, bizim için hem bu dünyada hem de öteki dünyada büyük ama çok büyük bir sorumluluktur ve görevdir. Biz bu dünyayı bir sınav dünyası olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyanın her tarafındaki yalnız kalmış insanları dünyaya hatırlattığını" söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"İdlib'de 3,8 milyon insan var, Fırat Kalkanı bölgesinde 1,2 milyon insan var, Afrin'de 600 bin insan var, Tel Abyad, Rasulayn'da 300 bin insan var. Eğer biz orada, o bölgede güvenli sahayı oluşturmamış olsaydık... Orada yetimler var, yetim evleri var. Biz o kadar onurlu ve büyük bir milletiz ki bize bırakılan emanetlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik. Bugün Sudan'dan Yemen'e kadar bilinmesini isterim ki Afrika'nın ismi bilinmedik ülkelerine kadar bu milletin evlatları, bizim dinimizin, inancımızın, Allah'ımızın bize emrettikleri, Peygamber Efendimizin bize nasihat ettiklerinin hiçbirisinden kopmadan, dünyaya şu anda coğrafyasında bulunduğumuz, bize büyüklerimizin emanet ettiği bütün ahlaki değerleri ve bütün medeniyetimizi nakşetmeye çalışıyoruz. Onlar dünyaya tapınsınlar, onlar Batı'nın değerlerine tapınsınlar, bizim tapınaklarımız bellidir, biz Allah'ın bize emrettiklerinden başka hiçbir yere, Cumhurbaşkanımızın bize söylediği gibi, 'sadece Allah'ın önünde secde eden' bir milletin dışında başka bir anlayışın içerisinde olmayacağız."