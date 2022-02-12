Bakan Soylu, çocuklarla trafik eğitim aracı kullandı

Sabah saatlerinde Gaziantep İl Güvenlik Toplantısı’na başkanlık eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sona Gaziantep Organize Sanayi Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Soylu, OSB ziyaretinin ardından Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı ile Şahinbey Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret etti.

Tekerlekli eğitim aracı kullandı

Trafik eğitim parkı ziyareti sırasında çocuklarla trafik kuralları ile ilgili muhabbet eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şahinbey Trafik Eğitim Parkı’nda trafik kurallarını öğrenen çocuklarla beraber tekerlekli eğitim aracı kullandı.