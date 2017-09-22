Bakan Soylu çocuklarla buluştu

Sait KARADUMAN/ AFYONKARAHİSAR, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında, Afyonkarahisar\'da misafir edilen Tuncelili çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 50 bin çocuğun batı illerini gezmesini öngören \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında Tunceli\'den Afyonkarahisar\'da misafir edilen çocuklarla bir araya geldi. Oruçoğlu Termal Tesisleri\'ndeki kahvaltıda konuşan Bakan Soylu, Türk medeniyetinin ulu bir çınar olduğunu söyledi.

Türkiye\'nin büyük bir medeniyet olduğunu belirten Bakan Soylu, \"Medeniyet ne demektir; kültür, inanç, değer, tarih, insan ve birikmişlerimiz. Acılarımız, sevinçlerimiz, kazandıklarımız ve kaybettiklerimiz. Ailelerimiz, edebiyatımız ve sanatımız. Farklılıklarımız, hepsi bizim medeniyetimiz. Kimisi bu tarafa doğru gitmiş, kimisi yukarı doğru çıkmış ama hepsi aynı gövdeye bağlı. Ama kökleri derinde ulu bir çınar. Göğe doğru uzanmış, özgüveni yüksek, altındaki herkese eminlik veren, güven veren bir ulu çınar. Bizim medeniyetimiz; Tunceli, Trabzon, Artvin, Edirne, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale ve Eskişehir\'e, medeniyetimiz, binlerce yıl önce geldiğimiz Moğol steplerinden, her birinden kendisine güç bulmuş bir medeniyet. Bizim medeniyetimiz sadece biriktirmemiş, hep sınavda olmuş. Aynen sizin imtihanlarınız gibi. Etrafımızdaki coğrafyada kah yangın olmuş, mazlumlara, insanlara hak etmedikleri davranışlarda bulunmuşlar. Bizim medeniyetimiz kapısını açmış. Güven sağlamış. \'Merak etmeyin, bu büyük çınarın altında size de yer ve huzur var\' demiş\" dedi.

\'BÜYÜK MEDENİYETİN PARÇALARIYIZ\'

Çocuklara seslenen Bakan Soylu, bazı odakların bu güçten rahatsız olduğunu ve ayırmaya çalışılan milletin de bu ulu çınarın gövdesiyle bir arada tuttuğunu dile getirdi. Parçası olmaktan onur duyduğu büyük milletin, Çanakkale\'de ve 15 Temmuz\'da üstün anlayışı ortaya koyduğunu belirten Bakan Soylu, şöyle dedi:

\"Bu medeniyetin içinde İbni Sina, Mevlana, Hacı Bektaşı Veli, Pir Sultan Abdal, Akşemsettin, Osman Gazi, Orhan Gazi var. Gövdesiyle bizi bir arada tutan ulu çınar bize sadece huzur vermiyor. Aslında onu uzaktan fark eden, gören bütün insanlığa güven veriyor. Sadece kendi bulunduğu alanı serinletmiyor, emin yapmıyor. Bu medeniyet aslında bütün coğrafyaya, dünyaya bu zenginliği aktarmaya çalışıyor. Onun için her birinizden o kadar çok umudumuz var ki, o kadar çok ümitliyiz ki. Doktor, mühendis, iyi bir bilgisayarcı, yazılımcı, iyi bir öğretmen ve vatandaş olmanızı istiyoruz. Medeniyetimize, inancımıza, kültürümüze ve değerlerimize, en önemlisi birbirinize sadakatle bağlı olmanızı istiyoruz. Bütün arzumuz bu. Bunun için çalışıyoruz. Gece 3\'ü, 4\'ü ve 5\'i demiyoruz. Tayyip Erdoğan amcanız ve Binali Yıldırım amcanız bunun için çalışıyor. Dünyanın iyiliğe ihtiyacı var, esas bunun karşılanması gerekir. Bizim medeniyetimiz iyilik medeniyetidir. Bunu ve bu üstünlüğümüzü ortadan kaldırabilmek için neler yapıyorlar. Tarihimizi unutturmaya çalışıyorlar.\"

Bakan Soylu konuşmasının ardından çocuklarla özçekim yaptı, onlarla sohbet etti. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.



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