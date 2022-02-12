Bakan Soylu, 112'yi asılsız arayanlara seslendi: Hayat memat meselesi olmayan işler için Allah'ını seven 112'yi meşgul etmesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '112 Günü' programındaki konuşmasında, Türkiye'de 112 Acil Çağrı merkezlerinin 2021 yılında aldığı 104.6 milyon çağrının yüzde 68'ine denk gelen 71 milyonunun asılsız ve gereksiz olduğunu açıkladı. Soylu, "Hayat memat meselesi olmayan işler için Allah'ını seven 112'yi meşgul etmesin" diye çağrıda bulundu.

Soylu, “Sunucu barındırma modeliyle, 112 Acil Çağrı Merkezi arandığında, eş zamanlı olarak arayan kişinin adres ve konum bilgisi de karşımıza çıkıyor. Arayan kişinin konum bilgilerini 7-8 metre hassasiyetle tespit etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.