Bakan Şimşek'ten Moody's'e yanıt

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu izlemeye alacağı kararını duyurmasının ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Şimşek, piyasalarla ilgili atılan adımları açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin dün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından izlemeye alındığını ve Türkiye'nin kredi notunun düşürülebileceği haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından İngilizce paylaşımda bulundu. Financial Times'ın ilgili haberini alıntılayan Şimşek, atılan adımları özetlediği mesajında şu ifadelerle Moody's'e cevap verdi:

"Güvenilir politika eylemleriyle piyasaların endişelerine dönük tavır alıyoruz"

- sıkılaştırılmış ve sadeleştirilmiş para politikası

- Makro-ihtiyati önlemlerin uygulanması

- Politika karışımının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar (harcama kesintileri yoluyla maliye politikasının sıkılaştırılması)

- Seçim sonrası reformların hızlandırılması"