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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten dolar açıklaması: Gelişmeleri izliyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz

Merkez Bankası politika faizini yarım puan artışla yüzde 8'e, faiz koridorunun üst bandını da yüzde 8,50'ye çekti

24 Kasım 2016 18:31

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararına ilişkin "Gelişmeler yakından izliyoruz, ciddiye alıyoruz, gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.

Bakan Şimşek Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Başbakanımızın hafta başında ifade ettiği gibi ekonomideki gelişmeleri yakından izliyoruz, ciddiye alıyoruz, gerekli tedbirleri alıyoruz..." diye yazdı.

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Mehmet ŞimşekEkonomi Bakanı
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