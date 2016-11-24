Bakan Şimşek'ten dolar açıklaması: Gelişmeleri izliyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararına ilişkin "Gelişmeler yakından izliyoruz, ciddiye alıyoruz, gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.

Bakan Şimşek Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Başbakanımızın hafta başında ifade ettiği gibi ekonomideki gelişmeleri yakından izliyoruz, ciddiye alıyoruz, gerekli tedbirleri alıyoruz..." diye yazdı.