Ekonomi
Bakan Şimşek'ten dolar açıklaması: Gelişmeleri izliyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz
Merkez Bankası politika faizini yarım puan artışla yüzde 8'e, faiz koridorunun üst bandını da yüzde 8,50'ye çekti
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararına ilişkin "Gelişmeler yakından izliyoruz, ciddiye alıyoruz, gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.
Bakan Şimşek Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Başbakanımızın hafta başında ifade ettiği gibi ekonomideki gelişmeleri yakından izliyoruz, ciddiye alıyoruz, gerekli tedbirleri alıyoruz..." diye yazdı.
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