Bakan Şimşek: Vergi oranlarında bir artış olmayacak

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündemlerinde vergi oranlarında bir artışın veya düzenlemenin olmadığını söyledi. Bakan Şimşek "ekonomideki öncü göstergeler, yılın ikinci yarısında toparlanmaya işaret etmektedir. Bu çerçevede bakıldığında, vergisel bir değişikliğe gerek kalmadan sektör satışlarının artmasını bekliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır ve Utku Çakırözer'e ekonomi gündemiyle ilgili açıklamalar yaptı. Şimşek’in sorulara verdiği yanıtlar şöyle:



- Dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payı azalacağına neden artıyor?

- OECD sınıflandırmasına göre (sosyal güvenlik primleri ve mahalli idare vergi gelirleri dahil) 2010 yılında toplam vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin payı yüzde 47.9, dolaysız vergilerin payı ise yüzde 52.1’dir. Bu nispeten yüksek bir orandır; ama kamuoyunda algılandığı gibi yüzde 70 düzeyinde değildir. Başka bir açıdan bakıldığında, OECD ülkelerinde dolaylı vergilerin GSYH’ye oranı 2010 yılında ortalama yüzde 11’iken Türkiye’de bu oran yüzde 12.4’tür. Yani sorun, sizin de ifade ettiğiniz gibi, dolaylı vergilerin yüksekliğinden değil doğrudan vergilerin düşük olmasından kaynaklanmaktadır... Hükümetlerimiz döneminde sigara, alkolü içkiler ve ithal otomobillerde dolaylı vergileri yükselttik; ama OECD 2010 yılı verilerine baktığımızda, toplam vergi yükü sıralamasında Türkiye, yüzde 26 oranı ile 34 OECD ülkesi arasında en düşük vergi yüküne sahip 6’ncı ülke konumundadır. Doğrudan vergi gelirlerini arttırmak için kayıt dışılıkla mücadelede başarı hayati önem taşımaktadır. Buna yönelik yoğun bir çaba içerisindeyiz.



'İkinci yarıda gelir artacak'



- Ücretlilerin gelir vergisi payını, asgari ücretin vergi yükünü azaltmayı düşünmez misiniz?

- AK Parti hükümetleri döneminde istihdam üzerindeki vergi yüklerini önemli ölçüde hafiflettik. Uygulamaya koyduğumuz asgari geçim indirimi müessesesi ile birlikte, çalışanın medeni ve ailevi durumunu dikkate alarak asgari ücretin büyük bir kısmını gelir vergisi dışında bıraktık. Daha önce yüzde 12.8 olan asgari ücretin gelir vergisi yükünü, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu bir asgari ücretlide sıfıra indirdik.



- Gündemde yeni vergi veya bazı vergi kalemlerinde artış var mı?

- Gündemimizde bu aşamada vergi oranlarında bir artış veya düzenleme yoktur. Bütün gayretimiz, vergi oranlarında bir artışa gitmeden vergiyi tabana yayarak arttırmaktır. Yılın ikinci yarısından itibaren ivme kazanacak ekonomik toparlanma ile beraber vergi gelirlerimizin artmasını bekliyorum.



‘12 bin yeni mükellef’



- Vergi kaçağını nasıl azaltacaksınız?

- Eylem planı çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik bazı faaliyetler yürütmekteyiz. Önceden hazırlanmış kira beyanname sistemi uygulaması ile kira vergisi ödeyen mükellef sayımızı 2008 yılındaki 774 bin seviyesinden 2011 yılında 1 milyon 359 bine çıkardık. Mayıs ayında SGK ile ortak çalışmalar başlattık, 5 bin 500 personelimiz ile 81 ilde yaptığımız bir haftalık denetimde 12 bin yeni mükellefi tespit ettik.



- Otomotiv sektöründe yüzde 20’lere yaklaşan bir üretim kaybı ile karşılaştık. Daha önce iç talebi arttırmak için vergi önlemlerine başvurulmuştu. Benzeri bir hazırlık söz konusu olabilir mi?

- Hayır, gündemimizde böyle bir hazırlık bulunmamaktadır. Otomotiv satışlarının bu yıl daha durağan gerçekleşmesi, izlemekte olduğumuz yumuşak iniş politikasının bir neticesidir. Ayrıca 2010-2011 yıllarında bu sektörde yaşanan satış patlamasının kriz dönemindeki gecikmeli talebi yansıttığını da göz önünde bulundurmak gerekir... 2012 yılının ilk dört ayına baktığımızda, global büyümedeki yavaşlamaya paralel olarak, ülkemizde de kısmen vergi artışının etkisiyle otomotiv satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını görmekteyiz. Ancak ekonomideki öncü göstergeler, yılın ikinci yarısında toparlanmaya işaret etmektedir. Bu çerçevede bakıldığında, vergisel bir değişikliğe gerek kalmadan sektör satışlarının artmasını bekliyoruz.