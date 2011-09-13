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Ekonomi

Bakan Şimşek verdiği sözü tuttu BATMAN (A.A)

13 Eylül 2011 19:50

-Bakan Şimşek verdiği sözü tuttu BATMAN (A.A) - 13.09.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in girişimleri ile Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Batman Organize Sanayi Bölgesinin 500 bin metre genişlemesi kararını onayladı. Maliye Bakanı Şimşek yazılı açıklamasında, hemşehrilerine istihdam kapısı olarak yansıyacak kararın Sanayi Bakanlığı tarafından onaylandığını kaydetti. Açıklamasında uzun zamandır çözüm bekleyen hatta kangrenleşen soruna neşterin vurulduğunu ifade eden Şimşek, şöyle devam etti: ''Sevinçliyiz, gururluyuz. Vatandaşımızın doğrudan yatırım olarak hissedeceği bu karar ile inşallah Batmanımızın çehresi de yavaş yavaş değişmeye başlayacak. En önemlisi yatırımcımız için Batman cazibe merkezi olmaya başlayacak. Hem yatırımcımız kazanacak hem de benim hemşehrilerim kazanacak. Batmanımızın sorunlarının bir bir çözümü için Batman milletvekili olarak gece gündüz çalışmalarımız sürecek. Sorunları yerinde tespit etmeye ve bu sorunlara Ankara'dan çözüm bulmaya devam edeceğiz.'' Seçim döneminde Batman'daki sanayici ve iş adamları tarafından Organize Sanayi bölgesi için yeni sahalar talep edilmiş, Bakan Şimşek de seçimlerin hemen ardından konu ile yakından ilgileneceğinin sözünü vermişti.

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