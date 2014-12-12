Bakan Şimşek: Türkiye'de yolsuzluğu sıfırlayamadık

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası İşbirliği Platformu 5. Boğaziçi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada "Bu ülkede tabi ki biz, yolsuzluğu sıfırlamış değiliz, tabi ki mücadele edeceğiz" dedi.

Four Seasons Otel’de düzenlenen Uluslararası İşbirliği Platformu 5. Boğaziçi Zirvesi’ne katılan Mehmet Şimşek, konferansa katılanlara sunum yaptı. Sunumunda Türkiye ile ilgili yapılan araştırmalara değinen Şimşek, İngiltere merkezli bir kuruluş tarafından yapılan ‘Yolsuzluk Algı Endeksi’ sonuçlarını yorumladı. Şimşek, "Türkiye 2002 yılında 102 ülke arasında 65. sırada. Yani yolsuzluk algısının en yüksek olduğu 1 bölü 3’lük ülke gurubundayız. Şimdi ise yolsuzluk algısının en düşük olduğu 1 bölü 3’lük ülke gurubundayız. Açık ve net olarak yolsuzlukla mücadelede Türkiye mesafe kat etmiştir. Bu seneki tartışmaların önemli bir boyutu tamamen siyasi motivasyonlarla yapılmıştır. Ama bu ülkede tabi ki biz, yolsuzluğu sıfırlamış değiliz. Daha çok mücadele edeceğiz, daha güçlü mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Yabancı katılımcılara Türkiye’yi anlatacağını söyleyen Şimşek, Türkiye’nin çabalarının başarılı olması halinde bir çok bölgeye ilham kaynağı olacağını söyledi. Şimşek, "Levant bölgesi için, daha geniş bir coğrafya için, Afrika için muazzam bir ilham kaynağı olur. Rol model olmaktan bahsetmeyeceğim, ilham kaynağı olur. Peki niye? Çünkü bizde de etnik sorunlar var, Kürt meselesi var. Biz Kürt meselesini daha çok demokrasi daha çok temel hak ve özgürlük ekseninde çözersek, aslında bu coğrafyadaki çok önemli sorunların çözümü için ilham kaynağı olur." şeklinde konuştu.

Türkiye'de yapılan yatırımlardan da bahseden Şimşek, yüksek hızlı tren, havalimanı inşaatı, altyapı çalışmaları ve sağlık sektöründe de önemli gelişmeler yaptıklarını vurguladı.

Sunumunun ardından katılımcıların sorularını cevaplayan Şimşek, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından salondan ayrıldı.