-BAKAN ŞİMŞEK THY'NİN ERBİL UÇAĞINDA İSTANBUL (A.A) - 14.04.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Hava Yollarının (THY) Irak'ın Erbil kentine seferlere başlamasının önemine işaret ederek, ''Erbil seferlerinin başlaması son derece olumlu. Tabii ki bölge halkları arasında iyi bir köprü kuracak. Onun ekonomik, siyasi bir çok yansıması var'' dedi. THY'nin ilk İstanbul-Erbil seferine başlaması nedeniyle iş adamı heyetiyle birlikte Erbil'e giden Bakan Şimşek, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareketinden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgenin istikrarı ve refahı için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti: ''THY'nin ilk uçuşu. Dolayısıyla onu kutlamak amacıyla birlikte gidiyoruz. Günübirlik bir ziyaret. Sabah oradayız, öğleden sonra da döneceğiz. Kısa bir ziyaret. Erbil seferlerinin başlaması son derece olumlu. Tabii ki bölge halkları arasında iyi bir köprü kuracak. Onun ekonomik, siyasi bir çok yansıması var. Sonuçta biz bu bölgedeki ülkelerin, halkların istikrarı, refahı için ülke olarak elimizden geleni yapıyoruz. Biz büyük düşünüyoruz. Bölge ne kadar istikrara kavuşursa, ne kadar yüksek refaha kavuşursa Türkiye için daha iyi olacaktır. Biz olaya bu şekilde bakıyoruz.'' İlk uçuşa katılan THY Yönetim Kurulu Bakanı Hamdi Topçu da Erbil'e bugün ilk uçuşu başlattıklarını ifade ederek, ''Biz bütün komşularımızla iyi ilişkiler içindeyiz. Şu anda savaş ortamından çıkan bir Irak'ta, Bağdat'tan sonra ikinci noktaya uçuyoruz. Önümüzdeki günlerde Necef ve Basra'ya uçuşumuz başlayacak. Böylece normale dönen ilişkilerde, güvenli ortamlarda THY ile Irak'taki komşularımızı da dünyaya bağlayacağız'' dedi. -ERBİL SEFERLERİ- THY'nin bugün başlayan İstanbul-Erbil seferleri haftada 2 frekans olarak planlandı. Planlanan uçuş programına göre Türk Hava Yolları, İstanbul'dan Erbil'e Salı ve Cumartesi, Erbil'den İstanbul'a Çarşamba ve Pazar günleri sefer gerçekleştirecek. THY yolcuları, Bağdat'tan sonra Irak'ta ikinci uçuş noktası olan Erbil'e direkt ulaşma imkanı bulacak. THY'nin ilk seferi ile 39 Business, 78 ekonomi yolcusu olmak üzere toplam 117 yolcu Erbil'e gitti.