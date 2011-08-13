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Ekonomi

Bakan Şimşek pide pişirdi BATMAN (A.A)

13 Ağustos 2011 15:06

-Bakan Şimşek pide pişirdi BATMAN (A.A) - 13.08.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da sahur öncesinde bir fırıncıda pide pişirdi ve telefonda vatandaşın pide siparişlerini kabul etti. Batman'da çeşitli temas ve incelemelerde bulunan Maliye Bakanı, sahur öncesi aile ziyaretlerinde bulundu. 4 özürlü çocuğu olan bir aileyi de ziyaret eden Şimşek, çocuklara hediyeler verdi, ailelerin sorunlarını dinledi. Bakan Şimşek, ziyaretleri sırasında sahur için pide ve ekmek yapan bir fırına da uğradı. Fırıncıda işleri hakkında bilgi alan Maliye Bakanı, daha sonra pide ve ekmek pişirdi. Fırından yeni çıkan bir pideyi de kendisiyle birlikte olan heyet üyelerine dağıttı. Şimşek, pide siparişi vermek için fırını arayan kişilerin telefonlarına da cevap verdi, siparişleri kabul etti. Bakan Şimşek, sipariş için fırını arayan bazı vatandaşları da Maliye Bakanı olduğuna ikna edemedi. Maliye Bakanı Şimşek ile bir vatandaş arasında şu diyalog geçti. -Alo... 3 tane pide isteyecektim. -Şimşek: Tamam gönderelim. -Adresimi vereyim... -Şimşek: Bu fırından memnun musun? Fırının çalışanlarını tanıyor musun? -Tanıyorum. -Şimşek: Beni tanıyabildin mi? -Hayır. -Şimşek: Ben, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'im. -Öyle miii? -Şimşek: Müsaitsen gel tanışalım. -.......... Fırıncı, daha sonra Şimşek'in sipariş aldığı vatandaşın pidelerini evine gönderirken, vatandaşın telefonda kendisiyle konuşan kişinin Maliye Bakanı Şimşek olduğuna inanmadığı öğrenildi. Şimşek, fırından ayrılmadan önce kalan pideleri satın alarak, gelen vatandaşlara dağıttı.

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