Bakan Şimşek: Krizden kurtuluyoruz

T24-

Bakan Şimşek, makro ekonomik gelişmeler ile 2010 yılı Mart ayı ve Ocak-Mart dönemi merkezi yönetim bütçe gerçekleştirmelerini değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi.

Türk ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde beklentilerin de üzerine çıkarak yüzde 6 büyüdüğünü hatırlatan Şimşek, şöyle devam etti:



"Bu büyüme oranı krizin etkilerinden hızla kurtulduğumuzu göstermektedir. Son çeyrekte tüm AB ülkeleri daralırken Türkiye'nin yüzde 6 seviyesinde bir büyüme göstermesi umut verici bir gelişmedir. Henüz kriz öncesi döneme dönmüş değiliz, o düzeylere gelmemiz biraz zaman alacaktır. Ancak Türk ekonomisi hızla toparlanmaktadır. İddiaların aksine Türkiye bu krizden göreceli olarak daha az etkilenmiştir. AB ülkeleri ile karşılaştırdığımızda Türkiye 2009'da en az daralan ülkelerden birisi olmuştur."





BÜTÇE AÇIĞI AZALDI



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2010 yılı Mart ayında bütçe açığının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 oranında azalarak 5,9 milyar lira olduğunu açıkladı.



Maliye Bakanı Şimşek, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, makro ekonomik gelişmeler hakkında bilgi verdi ve 2010 yılı ilk çeyrek bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.



Şimşek, bütçe açığının mart ayında geçen yılın mart ayına göre neredeyse 3'te bir oranında azaldığını kaydetti.



Bakan Şimşek, 2010 yılı mart ayında bütçe gelirlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34 artarak 17,5 milyar lira civarına geldiğini, bütçe giderlerinin ise yüzde 7,4 artarak 23,4 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.



2010 yılı vergi gelirlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,5 artarak 14,5 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirten Şimşek, buna karşın faiz hariç bütçe giderlerinin ise yüzde 10 artarak 19,1 milyar lira olduğunu bildirdi.





GEÇEN YILA GÖRE % 41 AZALMA



2010 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 oranında azalarak 11,3 milyar lira olduğunu açıklayan Şimşek, 2009 yılı Ocak-Mart döneminde yaklaşık 1 milyar lira faiz dışı açık verilmişken, 2010 yılı aynı döneminde 3,7 milyar lira faiz dışı fazla verildiğini söyledi.



Şimşek, yine 2010 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 civarında artarak yaklaşık 57 milyar lira olurken, bütçe giderlerinin ise yüzde 3 artarak 68,4 milyar lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.



2010 yılı Ocak-Mart döneminde vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 47,9 milyar lira olarak gerçekleştiğini söyleyen Maliye Bakanı, buna karşılık faiz hariç bütçe giderlerinin sadece yüzde 10,4 artarak 53,4 milyar lira olduğunu açıkladı.



Şimşek, "Dikkat ederseniz bütçe harcamaları özellikle faiz dışı harcamalar aşağı yukarı enflasyona paralel bir seyir izlemektedir. Dolasıyla reel anlamda bir artış söz konusu değildir. Gelir idaresinin yüksek performansı vergi gelirlerindeki artışta belirleyici olmuştur" dedi.

VERGİ ARTIŞI DA İNDİRİMİ DE YOK

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Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Şimşek, şunları söyledi:Üzerinde çalıştığımız bir destek paketi yok. Yeni, bütçeye yük getirme anlamında herhangi bir husus söz konusu değil.Bu dönemde ne bir vergi artışı, ne bir vergi indirimi yani bütçeye ciddi etkisi olacak şekilde düzenlemelere gitmeyeceğiz.Ben anayasa değişiklerinin önümüzdeki dönemde, ekonomiye olumsuz etki yapacağına inanmıyorum. Tam aksine Türkiye ekonomisinin uzun vadede bu değişikliklerinden büyük fayda göreceğine inanıyorum.