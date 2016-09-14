Bakan Şimşek: Kredi limitleri artırıldı, ihracatçı rahat nefes alacak

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine’nin kredi garanti sisteminin kapsamını genişleterek daha etkin hale getirdiklerini belirterek, “Yeni sistem KOBİ’lerin yanı sına ihracatçıya can simidi olacak, nefes aldıracak. KOBİ ve ihracatçıların karşı karşıya olduğu finansman sıkıntısının giderilmesine katkı sağlayacak” dedi.

Şimşek, kredi garanti sisteminin kapsamının genişletilmesi yönünde çalışmaların son aşamaya geldiğini kaydetti. Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteği’ne ilişkin düzenlemede değişikliğe gideceklerini , kefalet sisteminin daha kapsamlı ve etkin hale getirileceğini vurgulayan Şimşek, sadece KOBİ’ler ile sınırlı sayıdaki birkaç sektörün değil tüm ihracatçıların da finansmana erişim sıkıntılarını gidermeyi hedeflediklerini belirtti. Vatan'da yer alan habere göre, Şimşek, şöyle devam etti:

“Mevcut düzenlemede, binlerce KOBİ’nin finansmana erişimi sağlanmakla birlikte, kefalet hacmi istenilen düzeyde artmamış ve kredi hacminde bugüne kadar beklenen düzeyde bir artış gerçekleşmemişti. Bunun nedenlerine bakıldığında öncelikle kefalet sürecinin uzun sürmesinin bankaların bu aracı kullanmalarında önemli bir çekinceye neden olduğunu gördük. Vergi ve SGKborcu olan işletmelerinde bu imkandan yararlanamamasının önemli bir kısıt oluşturduğunu ayrıca sağlanan kefalet tutarlarının bir çok işletme için yeterli olmadığını tespit ettik.”

"Kefalet limitleri artırıldı"

Bankaların tüm sektörlere hitap edecek şekilde alternatif ihtiyaçlarına yönelik kefaletlerde araç çeşitliliğinin sağlanamamasının önemli bir engel olduğuna işaret eden Şimşek, yeni düzenleme ile daha çok şirketin finansmana erişim sorunlarının çözülebilmesi için kefalet limitlerinin artırıldığını kaydetti. Şimşek, kefalet limitlerinin KOBİ’ler için 2 milyon dolar, KOBİ dışında kalan yararlanıcılar için 50 milyon dolar olarak belirlendiğini söyledi. İhracatçılara yönelik düzenlemenin de önemli olduğuna dikkati çeken Şimşek, “Bu kapsamda ihracatın finansmanına ilişkin kefalet taleplerinin Eximbank kanalı ile olması durumunda yüzde 100’e kadar kefalet verilebilecek. Talebin Eximbank kanalı ile olmaması durumunda KOBİ tanımı dışında kalan ihracatçılar için yüzde 85 ile kefalet sağlanabilecek” dedi. Portföy Garanti Sistemi gibi alternatif kredi garanti araçlarının düzenlenerek kefalet sürecinin basitleştirileceğini dile getiren Bakan Şimşek, kefalete erişim maliyetinin azaltılacağını, kredi temini sürecinin hızlandırılacağını ve daha yüksek kredi teminin mümkün kılınacağını kaydetti.

"20 milyar TL kefalet"

Daha önce SGK ve vergi dairesine borcu olmayan şirketlere kefalet sağlandığını belirten Mehmet Şimşek, şöyle devam etti:

“Yeni düzenleme bu borçların kefalet ile sağlanacak krediden öncelikli olarak ödenmesi halinde bu kurumlara borcu olanlara da kefalet sağlanabilmesinin yolunu açacak. Yapılan tüm değişikliklerin, mevcut durumda 3 milyar liraya ulaşan kefalet hacminin kısa dönemde 10 milyar, orta vadede 20 milyar liraya ulaşmasına ve KOBİ’lerle ihracatçıların finansman sıkıntısının giderilmesinde önemli bir etki doğuracağını bekliyoruz.”