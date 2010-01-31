Bakan Şimşek: İyileştirme seçeneklerini Başbakan'a sunacağız

T24- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tekel işçilerinin durumuna yönelik olarak, ''Biz çalışmayı birkaç seçenek üzerine kurguladık. Hem bir takım hakların hem de mali durumların iyileştirilmesine yönelik seçenekler söz konusu. Bu seçenekleri Başbakan'a sunacağız'' dedi.

Kanal 7 Televizyonunda ''Başkent Kulisi'' programında soruları yanıtlayan Şimşek, hükümetin işin başından bu yana yapıcı bir tutum sergilediğini, olaya sadece Tekel işçileri boyutuyla bakılmadığını belirterek, üzerinde çalışılan düzenlemenin, Tekel işçilerine özgü olmayacağını çünkü o zaman haksızlığa yol açabileceğini, özelleştirme kapsamında açıkta kalan tüm çalışanlara imkanlar üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Şimşek, ''Geçmişte özelleştirme yapılır, mevcut mevzuat çerçevesinde kıdem ve ihbar tazminatları ödenirdi, tabiri caizse kapının önüne bırakılırdı. Bizim hükümetimiz bunu doğru bulmadı. O günün sendika başkanlarıyla bir çalışma yapıldı. 2004 yılından önce herhangi bir düzenleme yok. 2004 yılında 4-C'yi yapınca, biz tekrar kamuya aldık ama 4-C'nin kendine özgü düzenlemeleri var'' diye konuştu.

Son birkaç yılda sigara fabrikalarının özelleştirildiğini, yaprak işleme tesislerinde depolarda tütün kalmadığını anlatan Şimşek, ''Bizim aylık olarak ödediğimiz maaşlar depolardaki tütün değerinden daha yüksek'' dedi.

Şimşek, Tekel'de 12 bin 158 kişinin çalıştığını, bunun 10 bin 800'ünün işçi statüsünde olduğunu, işçi başına ortalama 41 bin lira kıdem ve ihbar tazminatı hesaplandığını belirterek, ''Tekel işçileri, bize bir ayrıcalık tanınsın biz farklıyız. 4-C kategorisine alınmasın diyor'' dedi.

Maliye Bakanı Şimşek, 2004 yılında bugün beğenilmeyen 4-C düzenlemesi yapılırken, sendika başkanlarının başbakana teşekkür ettiğini söyledi.

Şimşek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'ya talimat verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

''Tekel işçilerinin hepsinin iş akdi fesh edilmiyor. Toplamda 12 bin 154 kişi var, bunun bir kısmı memur onlar zaten devlete doğrudan doğruya geçiyor, işçilerse toplamda 10 bin 818 kişi diyelim, bunun da bir kısmını depoları açık tutacağımız için bir süre daha istihdam ediyoruz. Aslında iş akdi feshedilmesiyle karşı karşıya olanların sayısı yaklaşık 8 bin 364 kişi.''

''Basın-yayın organlarında Tek Gıda-İş Başkanının 4-C'yi kölelik düzeni olarak nitelendirdiği ve Başbakan Erdoğan'ın konudan yeterince bilgisi olmadığı'' yönünde haberler olduğu sorusu üzerine de Şimşek, 4-C'nin kölelik düzeni olmadığını ifade etti.

Maliye Bakanı Şimşek, şunları söyledi:

''Bunlara ödediğimiz maaşlar aylık 772 lirayla 938 lira arasında değişiyor. Bugün Türkiye'de en az 3 milyon asgari ücretli vatandaşımız var. En az 3 milyon-3,5 milyon işsiz vatandaşımız var. Hakkikaten kölelik sistemi ise onu zamanında sendikalar önerdi. Bugün beğenilmeyen 4-C düzenlemesi yapılırken, sendika başkanları çıktılar Başbakanımıza teşekkür ettiler, alkışladılar. Bu bir açılım olarak sunuldu. Sayın Başbakanımızın 4-C'nin doğasını bilmemesi diye birşey olamaz. Basına kapalı bir toplantının içeriğinin - ve bu iddialar yalan - bu şekilde aksettirilmesi doğru değil.

Şimşek, çalışmanın sonuçlarına ilişkin birşey söyleyemeyeceğini, alternatifler hazırladıklarını hükümete sunacaklarını kaydetti.

Tekel işçilerinin işlerini kaybetmediğini, devlette işe alındıklarını ifade eden Şimşek, ''Tabii ki bu olayı dramatize etmek, popülizme kaçmak çok kolay. Devlet olarak kaynakların rasyonel kullanılmasını gözetmek durumundasınız. Hak, hukuk diyecek olursanız, burada 4-C kategorisi var, o beğenilmiyor, burada hukuksuzluk, adaletsizlik söz konusu değil. Burada şartlar yetersizdir tartışması var. Biz eskiden çok yüksek maaş alıyorduk, daha az maaş ile bizi devlete alıyorsunuz, biz maaşlarımızın düşmesini istemiyoruz, bütün tartışma bu'' diye konuştu.