Bakan Şimşek: İnşallah Türkiye 90'lı yıllara yeniden dönmez

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şu anda Türkiye'nin son 12-13 yıldır kazandığı kazanımlar tehdit altında. Siyasi istikrarsızlık maalesef yatırımların ötelenmesine, Türkiye'ye yatırımların gelmemesine neden oluyor" dedi.

Bakan Şimşek, Şahinbey Belediyesince hayata geçirilen Mavikent 4. etap 1000 konut kura çekimi töreninde yaptığı konuşmada, son 2.5 aydır Türkiye'de siyasi belirsizliğin olduğunu dile getiren Şimşek, "İnşallah Türkiye 90'lı yıllara yeniden dönmez" dedi. Şimşek şöyle devam etti:



"Bunun yansımalarını hepimiz görüyoruz. inşallah Türkiye bunları aşacak. Türkiye'nin ne yazık ki şu anda dört bir yanı ateş çemberi olan bir ülke. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunların üstesinden gelmek için Türkiye'yi çok daha güçlü bir şekilde konumlandırmalıyız. Bunun için de güçlü hükümetlere ve siyasi istikrarlara ihtiyaç var. Hatta her zamankinden çok daha fazla Türkiye'nin şu dönemde siyasi istikrara ihtiyacı var. Ancak siyasi istikrarla birlikte son 12-13 yılda kazanımlar korunabilir. Şu anda Türkiye'nin son 12-13 yıldır kazandığı kazanımlar tehdit altında. Siyasi istikrarsızlık maalesef yatırımların ötelenmesine, Türkiye'ye yatırımların gelmemesine neden oluyor. O nedenle Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde bu badireyi de atlatacağız."



Türkiye'nin şu anda çok geniş bir coğrafyadaki jeopolitik gerginliklerle, terör örgütleriyle ve uluslararası ekonomik belirsizliklerle mücadele ettiğini anlatan Şimşek, o yüzden birlik, beraberlik, istikrar ve güçlü bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.



Şimşek, son yıllardaki kazanımları kolay elde edilmediğini işaret ederek "İnşallah Türkiye 90'lı yıllara yeniden dönmez. Gerçekten o yıllar sıkıntılı yıllardı. Şimdi onların sinyalleriyle karşı karşıyayız. Allah'ın izniyle ve milletimizin ferasetiyle bu sorunlar da aşılacaktır" diye konuştu.