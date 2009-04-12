Bakan Şimşek: IMF ile henüz ön anlaşma yok

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, IMF ile yeni bir üç yıllık stand-by anlaşmasına ilişkin müzakelere rehberlik edecek ilkeler konusunda mutabık kaldıklarını ancak iki tarafın henüz bir ön anlaşmaya varmadığını bildirdi.



Mehmet Şimşek, ABD'nin borsa ve finansal çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal ile telefonla yaptığı söyleşide Türkiye ile IMF'nin, yeni bir üç yıllık stand-by anlaşmasına ilişkin müzakelere rehberlik edecek bir ilkeler konusunda mutabık kaldığını ancak iki tarafın henüz bir ön anlaşmaya varmadığını söyledi. Türkiye'nin, IMF'den müzakerelerde "esnek" olmasını arzuladığını kaydeden Şimşek, Türkiye'nin IMF'den istediği kredinin miktarı konusunda ise bilgi vermedi.



Devlet Bakanı Şimşek, Londra'da yapılan G-20 zirvesinde IMF'ye daha çok kaynak verildiği ve daha esnek bir takım araçlarıyle donatılması gerektiği söylendiğini anımsatarak "IMF'nin, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu olağanüstü koşulları dikkate alarak daha az katı ve daha çok makul olacağını umuyoruz" dedi.



IMF ile müzakerelerde yapılacak zor pazarlıkların bulunduğunu, bunun bitmesinin de ayın sonuna kadar alabileceğini belirten Şimşek, anlaşmanın henüz sonuçlandırılmadığını da söyledi.



Mehmet Şimşek, Ocak'ta yapılan müzakerelerde Türkiye'nin, mali açığını GSYİH'ya oranı olarak yüzde 0.7-0.8 arasında azaltmayı kabul ettiğini anlattı. IMF'nin Türkiye'nin vergi denetim ve tahsilat sistemlerini yeniden tesis etmesi için ısrar ettiğini kaydeden Şimşek, Türkiye'de vergi gelirlerinin, kişisel ve kurumsal gelir vergilerinin yerine, satış ve diğer tükekim vergilerine fazla dayandığını da kaydetti.



Şimşek, ABD, Çin ve Batı Avrupa ülkelerinin, daralmadan çıkmak için mali teşvikler ve bütçe açığı artıracak harcamalara başvurduklarına işaret ederken Türkiye için bu seçeneğin bulunmadığını belirterek 68 milyar dolarlık döviz rezervi bulunan Türkiye'nin böyle bir stratejiyi finanse edemeyeceğini vurgularak, "Bütçe açığımızı büyütemeyiz; bu, dış finansman ihtiyacını artırır" diye konuştu.



Türk şirketlerinin, dış sermaye girişlerindeki keskin azalmadan olumsuz etkilendiğini kaydeden Şimşek, "Karamsarlık bulaşıcıdır" dedi ve Türk bankalarının kredi vermediğine, ailelerin de harcama yapmadığına dikkat çekerek IMF'den alınanacak bir kredinin "dış finansmana ilişkin kaygılarını gidermeye yardımcı olacağını" sözlerine ekledi.







