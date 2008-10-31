Bakan Şimşek IMF ile anlaşma sinyali verdi

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile çıpa niteliği taşıyacak bir ihtiyati stand-by anlaşmasına “yapıcı bir yaklaşımları” olduğunu açıkladı.



İstanbul’da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Avrupa ve Orta Asya Toplantılarına katılan Şimşek, ekonomiyle ilgili değerlendirmeler yaptı. Şimşek’in konuşması, iş dünyasının ve önemli analistlerin global kriz şartlarında gerekliliğine birçok kez işaret ettikleri IMF’yle yeni bir anlaşma konusunda, hükümette, şimdiye kadar sergilediği ‘gerek yok’ tavrından farklı bir görüşün gelişmekte olduğunu ortaya koydu. Bakan Şimşek şöyle dedi:

“İhtiyati stand-by anlaşmasına ilişkin teknik düzeyde var olan diyalog tabii ki (IMF heyeti) buradayken de devam etti. Şu anda o konuda herhangi bir teknik açıklama söz konusu değil. Diyalog devam edecektir. Başından beri söylüyorum, tabii ki biz kamu sektörü olarak IMF’nin kaynaklarına ihtiyaç duymayacak bir noktadayız. Ama yine de bir çıpa niteliği taşıyacak bir ihtiyati stand-by anlaşmasına ilişkin yapıcı bir yaklaşımımız var.”



“Bu yapıcı yaklaşımın bir programa dönüşmesi için de tabii ki alacağınız sigortanın niteliği, kapsamı çok önemli” diyen Şimşek şöyle devam etti:

“Böyle bir ortamda tabii ki Türkiye’nin bir miktar esnekliğe ihtiyacı olacak. Biz bu çerçevede bakıyoruz. Eğer aramızdaki farkları giderebilirsek önümüzdeki dönemde belki ihtiyati stand-by anlaşması gündeme gelebilir ama bu aşamada sadece teknik düzeyde görüşmeler yapıldı. Bu anlamda yapıcı diyalog devam ediyor. Ama şu an itibarıyla daha fazla açıklayacak bir şeyim yok.”



‘Mali Kural’ı IMF istemedi’



Orta vadeli programda mali çerçeve rakamlarının kredibilitesini, öngörülebilirliğini artırmak amacıyla bir “mali kural” konusunu gündeme aldıklarını belirten Şimşek, bunda herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığını belirtti.



Bakan Şimşek, “Mali kuralı IMF istemedi. Biz bir mali kural konusunu gündemimize almıştık. Bunda herhangi bir erteleme söz konusu değil. Biz, önümüzdeki 1-2 aylık süreçte IMF ile ortak olarak bir günlük bir çalıştay yapacağız. Türkiye’nin şartlarına uygun, bir mali kuralı önümüzdeki dönemde uygulamaya koymayı ümit ediyoruz” diye konuştu.



Schwab: Türkiye krizden güçlü çıkacak



Küresel mali krizin yarattığı tedirginlik ortamında gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'ye moral veren mesajlar geldi.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Klaus Schwab, "Daha önce çok sayıda kriz gördüm. Hiçbir krizin etkileri bu kadar derin olmadı" dedikten sonra Türkiye'nin bu krizden güçlenmiş olarak çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.



EBRD kaynak ayırdı



Türkiye'de temsilcilik açmayı kararlaştıran Avrupa İmar Kalkınma Bankası (EBRD) da, ilk etapta 600 milyon kaynak ayırdığını açıkladı. Global fon akışının kesileceği senaryoları karşısında EBRD Başkanı Thomas Mirow, Türkiye'ye yeni fırsatlar sunacaklarını söyledi.



Mirow, Dünya Ekonomik Forumu Avrupa ve Merkezi Asya Bölgesel Toplantıları için bulunduğu İstanbul'da, SABAH'a özel değerlendirme yaptı. EBRD, KOBİ'lere, taşra kentlerindeki projelere, belediye yatırımlarına, enerjinin verimli kullanımına dönük düşük faizli, uzun vadeli kaynak aktaracak. EBRD fonları genellikle 15 yılı aşan vadelerle, LİBOR faizi ile veriliyor.







