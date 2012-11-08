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Ekonomi

Bakan Şimşek: Hırsızlık yapan esnafın yakasına yapışacağız

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV oranının artırılmasına yönelik bir çalışma olmadığını belirtti

08 Kasım 2012 14:50

Serbest mesleğe yönelik çalışma yürüttüklerini belirten Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bir restorana gittiğiniz zaman, alışveriş yaptığınız zaman fiyatın içinde KDV var. Ama bunu belgelendirmeyerek cebine atan, 75 milyondan hırsızlık yapanların yakasına yapışacağız" dedi. Şimşek, KDV oranının artırılmasına yönelik çalışma olmadığını belirtti.
 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV oranının artırılmasına yönelik bir çalışma olmadığını belirtti.

Ankara'da gazetecilere konuşan Şimşek, gelir ve kurumlar vergisinde de yeni bir çalışma yürütülmediğini ifade etti.

Serbest mesleğe yönelik inceleme hakkındaki bir soruyu yanıtlayan Şimşek şunları söyledi: "Bir restorana gittik. Alınan fişe bakıldı. Gün boyunca beş fiş kesilmiş. Olacak iş değil. Oradayken bile müşteri sayısı onun birkaç katıydı. Yavaş yavaş bu konulara da eğileceğiz. Özellikle esnaf halktan KDV'yi alıyor ama onu cebine atıyor. Bunun cezası ağırdır. Bunların yapıldığını biliyoruz, takipçisi olacağız. Bütün alanlarda sahada olacğız. Bir restorana gittiğiniz zaman, alışveriş yaptığınız zaman fiyatın içinde KDV var. Ama bunu belgelendirmeyerek cebine atan 75 milyondan hırsızlık yapanların yakasına yapışacağız."

Türkiye'de çalışanların yüzde 47'sinin asgari ücretten gösterildiğine işaret eden Şimşek, bu konuda hem kurumlar hem de mükellefler nezdinde çalışmaları olacağını bildirdi.

Şimşek, ''Ama sadece bu değil, serbest meslek erbaplarının ortalama asgari ücretten daha az bir beyannamede bulunduklarını da görüyoruz. Bunları da uyarıyorum, yani sonradan ağır sonuçlarla karşılaşmamaları için bir an önce dürüst bir şekilde 75 milyonun hakkını iade etsinler'' dedi.

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