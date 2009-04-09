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Ekonomi

Bakan Şimşek: Halkın durumu gayet iyi!

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, ortalık toz dumanken, hangi tedbir alınırsa alınsın çok fazla etkili olmadığını savundu.

09 Nisan 2009 03:00

Anadolu Aslanları İşadamları Derneğinin (ASKON) toplantısında, "Küresel Kriz ve Türkiye Ekonomisi" konulu bir konuşma yapan Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, ortalık toz dumanken, hangi tedbir alınırsa alınsın çok fazla etkili olmadığını savundu.

Geçen ay bazı sektörlerde yaptıkları vergi indiriminin etkilerini gördüklerini, otomotivcilerin şu anda artık 24 saat üretim yaptığını dile getiren Şimşek, "Hanehalkının durumu iyi. Bankaların durumu iyi. Özel sektörün durumundan da o kadar çok korkulacak bir durum yok" dedi.

IMF sihirli değnek değil

Mehmet Şimşek, IMF konusuna değinirken de, "Biz IMF’ye ne bir kurtarıcı, yani sihirli dernek olarak bakıyoruz, ne de tabii ki geçmişte yaşanan başarı veya başarısızlıkları sadece IMF’in bir ürünü olarak" dedi.

Dünyada uluslararası finans kuruluşlarının sağladığı kredi imkanlarında çok büyük bir daralma olduğunu, IMF’nin rolünün burada ön plana çıktığını kaydeden Şimşek, şu görüşleri dile getirdi:

"Türkiye’de özel sektörün olsun, her kesimin döviz likiditesine ilişkin kaygılarını azaltmak için böyle bir programın faydalı olacağını her zaman düşündük. Tabii ki o çerçevede müzakereleri yürüttük. En son G-20 zirvesinde özel sektörün finansman imkanlarındaki daralmayı kısmen de olsa telafi edecek çok önemli kararlar çıktı. Yani IMF’nin, Dünya Bankasının ve diğer çok taraflı bölgesel kalkınma bankalarının imkanlarında çok önemli artışlar sağlandı. Bu artışlar gerek dünya ticaretinin finansmanı gerekse Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ödemeler dengesi olsun, bütçe açığının finansmanı açısından olsun kullanımını hem enstrüman bazında kolaylaştırıcı hem de imkan bazında ciddi bir şekilde artıran yaklaşımlar içerisine girildi. Bu, önemli bir kazanımdır."

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