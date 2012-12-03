T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bakan Şimşek: Depremzedeler mum satışı gelirine muhtaç değil

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Akdamar Kilisesi’ndeki mum satışları gelirinin depremzedelere verileceği yönündeki haberleri yalanladı

03 Aralık 2012 14:29

HÜLYA KARABAĞLI/ Ankara

 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Van depremzedelerin, Akdamar Kilisesi’ndeki mumu satışı gelirlerine muhtaç olmadıkları söyledi. Şimşek, “İlgili kamu idareleri bütçelerinden Van depremi için gerekli kaynak ayrılmış olup, depremzedelerin kilisede yapılacak mum satışlarından elde edilen gelirlere muhtaç olmaları gibi bir durum söz konusu değildir” dedi.

Maliye Bakanı, MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Akdamar Kilisesi’ndeki mum satışları gelirinin depremzedelere verileceği yönündeki haberlerini hatırlatarak, “Hükümet olarak gereken yardımları neden yapmıyorsunuz” sorusunu yanıtladı. Şimşek’in yanıtları şöyle:

 

AFAD, 480 milyon lira harcadı

 

-Van ili ve çevresinde can ve mal kaybına yol açan 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremleri sonrasında ilgili İdarelerce öncelik can kaybını azaltmaya verilerek arama-kurtarma çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır. Arama-kurtarma çalışmaları ardından bölgede depremlerden etkilenen vatandaşların geçici iskân sorununu çözmek için ilk etapta çadır kentler oluşturulmuş, kamu tesisleri depremzedelere açılmış, temel ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bu kapsamda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 5902 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi çerçevesinde kullanılan özel hesaptan Van depremleri sonrasında 17/10/2012 tarihi itibariyle yaklaşık 480.000.000 harcanmış bulunmaktadır.

 

‘Mum gelirine muhtaç değiller’

 

-AFAD koordinasyonunda yürütülen iş ve hizmetlere ilişkin verilere yer verilmiş olmakla birlikte bunların yanında çok sayıda İdarenin görev alanları itibarıyla deprem bölgesinde harcama yaptığı unutulmamalıdır. Anılan depremlerden etkilenen vatandaşların sorunlarını gidermeye yönelik önlemler şimdiye kadar alınmış ve bundan sonra da bu yöndeki çalışmalar ilgili idareler tarafından sürdürülecektir.

Görüldüğü üzere, ilgili kamu idareleri bütçelerinden Van depremi için gerekli kaynak ayrılmış olup, depremzedelerin kilisede yapılacak mum satışlarından elde edilen gelirlere muhtaç olmaları gibi bir durum söz konusu değildir.

Diğer taraftan, malumları olduğu üzere, ilgili mevzuatı çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin afetzedelere bağış yapmalarının önünde herhangi engel bulunmamaktadır.

 

ETİKETLER

mehmet şimşekmaliye bakanılütfü türkkanmhpvandepremzedeakdamarkilisemum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24