Bakan Şimşek: Depremzedeler mum satışı gelirine muhtaç değil

HÜLYA KARABAĞLI/ Ankara

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Van depremzedelerin, Akdamar Kilisesi’ndeki mumu satışı gelirlerine muhtaç olmadıkları söyledi. Şimşek, “İlgili kamu idareleri bütçelerinden Van depremi için gerekli kaynak ayrılmış olup, depremzedelerin kilisede yapılacak mum satışlarından elde edilen gelirlere muhtaç olmaları gibi bir durum söz konusu değildir” dedi.

Maliye Bakanı, MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Akdamar Kilisesi’ndeki mum satışları gelirinin depremzedelere verileceği yönündeki haberlerini hatırlatarak, “Hükümet olarak gereken yardımları neden yapmıyorsunuz” sorusunu yanıtladı. Şimşek’in yanıtları şöyle:

AFAD, 480 milyon lira harcadı

-Van ili ve çevresinde can ve mal kaybına yol açan 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremleri sonrasında ilgili İdarelerce öncelik can kaybını azaltmaya verilerek arama-kurtarma çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır. Arama-kurtarma çalışmaları ardından bölgede depremlerden etkilenen vatandaşların geçici iskân sorununu çözmek için ilk etapta çadır kentler oluşturulmuş, kamu tesisleri depremzedelere açılmış, temel ihtiyaçlar karşılanmıştır. Bu kapsamda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 5902 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi çerçevesinde kullanılan özel hesaptan Van depremleri sonrasında 17/10/2012 tarihi itibariyle yaklaşık 480.000.000 harcanmış bulunmaktadır.

‘Mum gelirine muhtaç değiller’

-AFAD koordinasyonunda yürütülen iş ve hizmetlere ilişkin verilere yer verilmiş olmakla birlikte bunların yanında çok sayıda İdarenin görev alanları itibarıyla deprem bölgesinde harcama yaptığı unutulmamalıdır. Anılan depremlerden etkilenen vatandaşların sorunlarını gidermeye yönelik önlemler şimdiye kadar alınmış ve bundan sonra da bu yöndeki çalışmalar ilgili idareler tarafından sürdürülecektir.

Görüldüğü üzere, ilgili kamu idareleri bütçelerinden Van depremi için gerekli kaynak ayrılmış olup, depremzedelerin kilisede yapılacak mum satışlarından elde edilen gelirlere muhtaç olmaları gibi bir durum söz konusu değildir.

Diğer taraftan, malumları olduğu üzere, ilgili mevzuatı çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin afetzedelere bağış yapmalarının önünde herhangi engel bulunmamaktadır.