-BAKAN ŞİMŞEK DE KUR TARTIŞMASINA KATILDI GAZİANTEP (A.A) - 13.10.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de düşük kurdan şikayet ederek, ''İhracatçının bu sorununun ben de masaya yatırılması gerektiğini, varsa birtakım alternatif enstrümanlarla desteklerle bir şekilde bunun sınırlaması gerektiğine inanıyorum''dedi. Şimşek, Gaziantep Sanayi Odası'nın ''2010 Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni''nde yaptığı konuşmada, Gaziantep'in çok önemli bir sanayi, kültür, ticaret merkezi haline geldiğini ve başarı hikayesi yazdığını ifade ederek, işadamlarına ''Başarı hikayesinin her zaman kahramanları olur. Onlar sizlersiniz. Hepiniz birer kahramansınız, hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum''diye hitap etti. Gündemdeki konuları değerlendiren Bakan Şimşek, vergi ve prim alacaklarının yapılandırılması konularını önemsediklerini söyledi. Türkiye'nin dünya ile birlikte çok zor 2 yıllık süreçten geçtiğini, işini düzgün yapan birçok işadamının bile bu dönemlerde sıkıntıya düşebileceğini hatırlatan Şimşek, şöyle devam etti: ''Biz bu sıkıntının en azından kamu ayağını kolaylaştırmak açısında bir adım atıyoruz. Yapılandırma hususunda (vergi ve prim borçları) bir süreden beri teknik anlamda çalışılıyor, aslında çalışma da bitti. Fakat takdir edersiniz ki bütçenin bir son günü vardı. Biz maliye olarak ona öncelik verdik. Şu anda inşallah cuma günü itibariyle, olmazsa, en geç pazar akşamı itibariyle bütçeyi biz teslim etmiş olacağız. İnşallah iyi bir bütçe olacak, Türkiye'nin istikrarına, iş aş üretenlerin yardımına koşacak nitelikte bütçe olacak. Yani bir seçim ekonomisine yönelik bir bütçe olmadığını göreceksiniz. Dolayısıyla bütçe aradan çıkar çıkmaz en kısa sürede bu yapılanma hususunu da Sayın Başbakanımıza arz edeceğiz, Bakanlar Kurulu değerlendirmesini yapacak, daha sonra Meclis'e gelecek.'' Yapılandırmanın prensiplerinden bahsederken Şimşek, geçmişte çok yüksek oranlı faiz yükü olduğunu, bu faiz yükünü muhtemelen Üretici Fiyatı Endeksi (ÜFE) ile güncelleyeceklerini, sonra taksitlendirmeye gideceklerini kaydetti. -''KURUN SINIRLANDIRILMASI''- Maliye Bakanı Şimşek, ihracatçının sürekli şikayet eder hale geldiği düşük kura ilişkin şunları söyledi: ''İkinci husus, daha sıkıntılı olan kur meselesi... Şu anda dünyada küresel kriz sonrasında bazı dengeler bozuluyor, daha değişik patikalarda yeni birtakım dengeler kurulmaya çalışılıyor ve bunların getirdiği etkiler var. Uzun bir süredir ilk defa çok açık bir şekilde sermaye hareketlerine sınır getirilmesi hususu dünyada tartılışılıyor, bunu tartışan ülkeler gelişmekte olan ülkeler. Niye? Çok basit; sıfıra yakın nominal faizler, negatif reel faizler bazı ülkelerin krizden çıkmak için işsizlikle mücadele etmek için belki sorumsuz dahi nitelendirilebilecek düzeyde para basması, beraberinde çok ciddi likidite artışı getirmiştir. Bu likidite, sanki 2008, 2009'da yaşananlar hiç ders niteliğinde değilmiş gibi sanki hiç böyle bir şey yaşanmamış gibi tekrar şu anda finansal fon akışında, özellikle bazı gelişmekte olan ülkelere yönelik sıkıntılar getirdi.'' Kur'un çok boyutlu mesele olduğunu, düşük kur'un dış borcu olanlar ve ithalat yapanlar için iyi olduğunu ama ihracat yapanlar için son derece olumsuz olduğunu ifade eden Şimşek, ''Maliye Bakanı için olumsuz. Niye, çünkü biz ithalat üzerinden birtakım vergiler alıyoruz. Gelen malın değeri lira cinsinden daha düşük kalıyorsa bizim vergilerimiz de etkileniyor. İhracatçının bu sorununun ben de masaya yatırılması, varsa birtakım alternatif enstrümanlarla, desteklerle bir şekilde bunun sınırlandırılması gerektiğine inanan bir insanım'' dedi. -BAKAN ŞİMŞEK'E ÖDÜL- Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu, ekonomik krizde gösterdiği başarı ve Gaziantep'in sorunlarının çözümüne katkısından dolayı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ''Hizmet Ödülü'' verdi.