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Spor

BAKAN ŞİMŞEK DE FORMA GİYECEK BATMAN (A.A)

12 Ekim 2010 18:05

-BAKAN ŞİMŞEK DE FORMA GİYECEK BATMAN (A.A) - 12.10.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fenerbahçe'nin Batman'da Batman Petrolspor-72 Batmanspor karması ile yapacağı hazırlık maçında forma giyecek. Bugüne kadar üç büyüklerin maç yapmadığı Batman'da Kristal Park'tan 16 Mayıs Stadı'na geçen Fenerbahçe kafilesine Batmanlılar büyük sevgi gösterisinde bulundu.  Saat 15.00'te başlayacak maç için stada gelen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin Batman'a gelmesinden çok büyük mutluluk duyduğunu belirterek, ''Çocukluk aşkım Fenerbahçe bugün burada. İki takımda da 10'ar dakika oynayacağım. Maçın sonucu önemli değil, iyi olan kazansın. Türkiye güçlü ve zengin bir ülkedir. Farklılıklarımız zenginliklerimizdir. Bugün güzel bir maç olacak'' dedi.

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