-Bakan Şimşek de 1 aylık maaşını bağışlayacak ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Bazı arkadaşlarımız bir aylık maaşlarını deprem bölgesine bağışlamışlar. Bu çok güzel, örnek bir uygulama, ben de katılacağım'' dedi. Şimşek, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Tütün ve Tütün Mamülleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planını açıklamasının ardından soruları yanıtladı. Bir gazetecinin, kaçakçılık oranının ne kadar olduğu sorusuna Şimşek, 2009'dan 2010'a geçerken paket satış anlamında yüzde 13.3'lük azalmanın sözkonusu olduğunu belirterek şöyle dedi: ''Bunun ne kadarı kaçakçılıktan ne kadarı Sağlık Bakanlığının reklamlarından ne kadarı ise vergi artışlarından kaynaklanıyor, doğrusu bunu kesin olarak ifade etmek zor. Yalnız şunu ifade etmekte fayda görüyorum. Sigara firmalarına sorarsanız hepsi kaçak, çünkü onlar vergi artışlarını istemedikleri için böyle bir argümanla karşımıza çıkıyorlar. Ama muhtemelen bu üç faktörden de bir miktar etkisi vardır. Bizim için önemli olan bu kaçakçılığın minimize edilmesidir. Eğer gerçekten vatandaşımız etkili reklamlar, kamuoyu duyarlılığını arttıran kampanyalar, Sağlık Bakanlığının verdiği destekler veya vergi artışları nedeniyle azalıyorsa bu konuda zaten bizim tereddütümüz olmaz'' dedi. ''Van'da yaşanan depremle ilgili yardım kampanyası kapsamında maaşınızı bağışlamayı düşünüyor musunuz?'' sorusuna Şimşek, ''Bazı arkadaşlarımız bir aylık maaşlarını bağışlamışlar. Bu çok güzel, örnek bir uygulama, ben de katılacağım. Oradaki kardeşlerimizin can kayıplarını biz telafi edemeyiz, ama hiç olmazsa mali anlamda çekilen sıkıntıları gideririz. Zaten hükümet olarak, bu konuda çalışmalarımıza başladık. Elazığ depremini hatırlıyor musunuz, çok kısa bir süre içinde biz yeni yerleşim yerleri anlamında vatandaşlarımızın mağduriyetini giderme anlamında hızlı harekete geçtik ve gerekeni yaptık. Türkiye bu konuda eski Türkiye değil, çok başarılı, imkanları da o çerçevede. Ama bireysel anlamda bizlerin de katkıda bulunması önemli, ben de bir vatandaş olarak bir aylık maaşımı bağışlayacağım. Bunu yapan arkadaşlarımı tebrik ediyorum'' diye konuştu.