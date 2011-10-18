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Ekonomi

Bakan Şimşek bütçeyi bağladı ANKARA (A.A)

18 Ekim 2011 00:16

-Bakan Şimşek bütçeyi bağladı ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2012 Merkezi Yönetim Bütçesini, ''hayırlı olsun'' diyerek bağladı. 2012 Bütçe Tasarısıyla ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından, Maliye Bakanlığının geleneksel bütçe bağlama töreni, bu yıl ilk kez Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in makamında gerçekleştirildi. Maliye Bakanlığının üst düzey bürokratlarının da katıldığı sembolik törende, Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı Bakan Şimşek tarafından bağlandı. Bakan Şimşek, bütçeyi bağlarken, yaptığı değerlendirmede, ''2012 yılı bütçesi en büyük özelliği tabi ki büyümeyi, istihdamı destekleyen bir bütçe olması. Ama aynı zamanda tabi ki kamu finansman dengelerini iyileştiren, mali disiplini pekiştiren ve bir o oranda da Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yatırımlara kaynak ayıran, sosyal yapıyı güçlendiren bir bütçe olacak'' dedi. Şimşek, 2012 yılı bütçesinin temel özelliklerini, rakamları da yarın düzenleyecekleri basın toplantısı ile  kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti. Maliye Bakanı Şimşek, daha sonra beraberindeki Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal ve Bütçe Genel Müdürü İlhan Hatipoğlu ile ''hayırlı olsun'' diyerek 2012 Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı'nın bağladı. Bütçe tasarısı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yetkililerince önce Başbakanlığa götürülecek, ardından da TBMM'ye teslim edilecek.

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