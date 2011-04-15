-BAKAN ŞİMŞEK BÜTÇE SONUÇLARINI AÇIKLADI ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl ocak-mart döneminde bütçe açığının yüzde 63,6 azalarak 4,1 milyar liraya düştüğünü bildirdi. Şimşek, ''Makroekonomik Gelişmeler ve 2011 İlk Çeyrek Bütçe Gerçekleşmeleri'' konulu basın toplantısında, bu yıl mart ayında bütçe açığının bir önceki yılın aynı ayına göre sadece yüzde 2,8 artarak 6,1 milyar lira olduğunu belirtti. Enflasyonun ise bu dönemde yüzde 4 olduğunu yani reel düzeyde bütçe artışı değil azalış yaşandığını ifade eden Şimşek, yine geçen yıl mart ayında 1,6 milyar lira olan faiz dışı açığın, bu yılın aynı döneminde yaklaşık 2,1 milyar lira olduğunu, yılın ilk çeyreğinde faiz dışı fazlanın 2,7 kat arttığını anlattı. Şimşek, faiz dışı açıkta bu sene tarıma ilişkin bazı transfer ödemelerinin geçen sene şubat ayındayken bu sene mart ayına kısmen kaydığı için böyle bir rakamın ortaya çıktığını kaydetti. Bu yılın mart ayında bütçe gelirlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 artarak 20,7 milyar liraya, bütçe giderlerinin yüzde 14,3 artarak 26,8 milyar lira olarak ulaştığını belirten Şimşek, 2010 yılı mart ayında vergi gelirlerinin tamamen baz etkisi nedeniyle bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 artarak 16,6 milyar lira olduğunu söyledi. Şimşek, faiz hariç bütçe giderlerinin de mart ayında yüzde 19,3 oranında artarak 22,8 milyar lira olduğunu açıkladı. -OCAK-MART DÖNEMİ- Şimşek, ocak-mart dönemine bakıldığında esas bütçenin güçlü performansının burada görüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti: ''2011 yılı ocak-mart döneminde açık yüzde 63,6 azalarak 4,1 milyar liraya düştü. Geçen sene ilk çeyrekte bütçe açığı 11,3 milyar liraydı. Bu çok güçlü bir bütçe performansıdır, bir seçim yılında aslında bütçe disiplininin hiçbir şekilde ödün verilmediğinin göstergesidir. 2010 yılının ilk üç ayında faiz dışı fazla 3,7 milyar liraydı, bu sene 9,8 milyar liraya çıktı. Faiz dışı fazla yılın ilk üç ayında 2,7 kat artmıştır. Ocak-mart döneminde bütçe gelirleri geçen yıla göre yüzde 20,5 artarak 68,7 milyar lira, bütçe giderleri ise sadece yüzde 6,6 artarak 72,9 milyar lira olmuştur. Vergi gelirleri ilk çeyrekte geçen yıla göre yüzde 19,9 artarak 57,5 milyar lira, faiz hariç giderler yüzde 10,3 artarak 58,9 milyar lira oldu. 2010 yılının ilk üç aylık dönemine baktığınız zaman vergi gelirlerinin faiz hariç giderleri karşılama oranının yüzde 89,8 idi. Bu sene bu oran yüzde 97,6 çıkmıştır. Bu güçlü performans neyi anlatıyor, 2011 yılı bütçe hedeflerinin son derece gerçekçi, erişilebilir ve bütçe performansının hedeflenenden daha iyi olduğunu gösteriyor.''