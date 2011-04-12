-BAKAN ŞİMŞEK BATMAN ADAYLIĞINDAN MEMNUN ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman Milletvekili adayı olmaktan son derecede mutlu olduğunu bildirdi. Maliye Bakanı Şimşek, Batman'dan milletvekilliği adaylığı ile ilgili değerlendirmede, doğduğu ve uzun bir süre yaşadığı topraklara bu misyonla dönmenin ve halka, hemşehrilerine hizmet edecek olmanın sevincini yaşadığını belirtti. Gaziantep'ten 2007'de aday gösterilmek suretiyle Ak Parti kadrolarında fiilen başladığı siyasal hayatında Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı ve Maliye Bakanı olarak Türkiye'nin değişim ve dönüşüm sürecine yaptığı katkı kadar, Gaziantep'in de bölgenin ve ülkenin parlayan yıldızı olması sürecinde elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti: ''Gaziantep'te kısa süre içerisinde takım arkadaşlarımla yaptığımız çalışmalar, şehrin çehresinin değişmesine ve çok önemli bir cazibe merkezi haline gelmesine neden oldu. Aynı sürecin Batman başta olmak üzere bölgeyi de içine alacak şekilde çok daha geniş bir 'kalkınma hamlesine' dönüşeceğine olan inancım tamdır. Kuşkusuz ki bu 4 yıllık zaman zarfında bilgi ve birikimlerimin fiiliyatta karşılığını görmek suretiyle çok daha iyi donanmış ve bilinçlenmiş olarak yeni bir hamlede yeni hizmetler ifa edecek olmanın heyecan ve mutluluğu içerisindeyim. Aynı azimle, aynı irade ve vizyonla kendi memleketimde yeniden sahaya çıkmak, bu davaya gönül vermiş insanlarla, sevdiklerimle, dostlarımla, arkadaşlarımla yeniden kucaklaşma imkanı bulmanın hissiyatımda sebep olduğu bu derin sevinci, memnuniyeti ve mutluluğu kamuoyu ile paylaşmaktan onur ve zevk duyarım.''