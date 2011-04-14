-BAKAN ŞİMŞEK BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ ERBİL (A.A) - 14.04.2011 - Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Erbil seferlerini başlatması nedeniyle Irak'ın Erbil kentinde bulunan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Yönetim Lideri Mesut Barzani ile bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmeye, THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu ile bazı işadamları da katıldı. Bakan Şimşek, Barzani ile görüşmesinden önce Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Yönetim Başbakanı Berham Salih'i de ziyaret etti. Ziyaretin ardından Salih, Maliye Bakanı Şimşek onuruna öğle yemeği verdi.