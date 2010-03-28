Bakan Şimşek: Avrupa'nın 3 katı büyüyeceğiz

T24- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 2010 yılında Avrupa'nın en az 3 katı büyüyeceğini söyledi.



Şimşek, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında, Anayasa değişikliğinin Türkiye'nin gündeminde önemli yer tuttuğunu belirtti.



Şimşek, taslağın bütün katkılara açık olduğunu, uzlaşma için bütün yolları denediklerini, gerek TBMM içi gerekse TBMM dışındaki muhalefetle görüşmeler yaptıklarını, onlardan da katkı beklediklerini vurguladı.



''Tabi sonuç itibarıyla bu konuda bir uzlaşma sağlanmazsa, sonuçta egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, tabi ki en sonunda ülkemizin bu paketi millete sunması gerekebilecektir'' diyen Şimşek, şöyle konuştu:



''Dediğim gibi Anayasa değişikliğinin temelinde demokrasimizin standartlarının yükseltilmesi, tabi ki pozitif ayrımcılığa özellikle özürlüler, kadınlar için pozitif ayrımcılığa imkan sağlanması, memurlarımıza toplu iş sözleşmesi konusunda birtakım açılımlar içeriyor. Ama aynı zamanda yargı reformu anlamında da Türkiye'nin önünü açacak önemli düzenlemeler içeriyor. Hakikaten de geldiğimiz noktada Türkiye'nin ikinci, üçüncü nesil reformlara ihtiyacı var. Onun için de birtakım Anayasa değişiklikleri gerekiyor.



Mevcut taslak aynı zamanda Avrupa Birliği ile uyum açısından da son derece önemli değişiklikler içeriyor. Yaptığımız düzenlemeler tabi ki Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne daha da yakınlaştıracak ve aradaki mesafeyi daha da kapatacak. Ekonomik anlamda bunu zaten gerçekleştiriyoruz. Bakın bu sene yani 2010 yılında Avrupa Birliği için büyüme öngörüleri, yani Avrupa Birliğine üye 27 ülke için büyüme öngörüleri ortalama yüzde 0,6 ile yüzde 1,6 arasında değişiyor. Türkiye için ise büyüme öngörüleri ortalama yüzde 3,7 ile 5,5 arasında değişiyor. Yani nereden bakarsanız bakın ekonomik anlamda zaten 2010 yılında Avrupa ile arayı kapatmaya devam edeceğiz, Avrupa'nın en az 3 katı büyüyeceğiz. Dediğim gibi bu tek yönlü olamaz, her zaman söylediğim gibi demokrasinin de ekonomik kalkınmanın da at başı gitmesi gerekiyor.''