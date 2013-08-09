Bakan Şimşek asansörde mahsur kaldı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da vatandaşlarla bayramlaşmak için girdiği bir binanın asansöründe mahsur kaldı.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Batman İl Başkanlığı'nda partililerle bayramlaştı.

Şimşek, Bahçelievler Mahallesinde evleri ziyaret ederek, vatandaşların bayramını kutladı.

Bakan Şimşek, ziyaret için girdiği bir binanın asansöründe olduğu sırada elektrik kesintisi yaşandı.

Kısa süreli asansörde kalan Bakan Şimşek, bina görevlisinin kapıyı açmasıyla dışarı çıktı.

Bakan Şimşek, daha sonra AKP İl Başkanlığı'nda partililerle bayramlaştı.