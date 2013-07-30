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Ekonomi

Bakan Şimşek açıkladı: 'Varlık Barışı' 3 ay uzayabilir

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Varlık Barışı'nda 3 ay süre uzatımına gitmeyi düşündüklerini, konuyla ilgili yazıyı Bakanlar Kurulu'na gönderdiklerini söyledi

30 Temmuz 2013 13:08

Yarın başvuru tarihinin dolması beklenen Varlık Barışı'nda önemli bir gelişme yaşandı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Varlık Barışı'nda 3 ay süre uzatımına gitmeyi düşündüklerini açıkladı. Konuyla ilgili yazı Bakanlar Kurulu'na gönderildi.

Varlık Barışı'nda başvurulara geç kalanlara müjdeli haber... Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Varlık Barışı'nda 3 ay süre uzatımına gitmeyi düşündüklerini, konuyla ilgili yazıyı Bakanlar Kurulu'na gönderdiklerini söyledi.


31 Temmuz son tarihti


Batman'da köy ziyaretlerinin ardından TPAO Kristal Park'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, 31 Temmuz'da sona erecek Varlık Barışı'yla ilgili sürenin 3 ay uzatılmasını düşündüklerini belirterek, "Bakanlar kurulu kararıyla biz süreyi kanunun verdiği yetki çerçevesinde 3 ay uzatmayı düşünüyoruz" dedi.


Geliri perşembe günü açıklayacak


Bakan Şimşek, varlık barışıyla ilgili yapılan başvurular ve elde edilen gelire ilişkin ise "Genelde vatandaşımız son güne bırakıyor. O nedenle son günde de verileri topladıktan sonra sonuçları muhtemelen perşembe günü kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.


Mısır'ın ekonomiye etkisi


Mısır'da Türk mallarının boykot edilmesi ve bunun ekonomiye olası etkisine yönelik gazetecilerin sorusu üzerine Bakan Şimşek, şu yanıtı verdi: "Böyle söylentiler var. Ekonomiye etkisi konusunda bir analiz yapmak çok erken. Mısır büyük bir medeniyet, kardeş bir ülke, çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. İnşallah bir an önce istikrara kavuşur."

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