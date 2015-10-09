Bakan Şimşek: 1 Kasım'da da benzer sonuç çıkarsa yeniden seçime gitmek doğru olmaz

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "tek başına hükümetin en ideal olduğunu" savunarak, "1 Kasım seçiminden de 7 Haziran'a benzer bir sonuç çıkması durumunda Türkiye'nin yeniden bir seçime gitmesinin doğru olmayacağını" söyledi.

Habertürk TV'de soruları yanıtlayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Tek başına hükümet en idealidir. 7 Haziran'a benzer sonuç çıkarsa Türkiye'nin yeniden seçime gitmesinin doğru olmayacağı kanaatindeyim. Uzlaşma gerekiyor, geçmişteki kazanımları yok saymadan uzlaşmak gerekiyor."

Şimşek, 2016 yılı için umutsuz olmadığını da belirterek, "Tek başına AK Parti hükümeti olmalı ya da reformlar üzerinde uzlaşılmış bir koalisyon olmalı. Böyle olursa, gelecek sene normalleşme sürecinin başlayacağı, yapısal reformlarla risk priminin ve enflasyonun iyileştirileceğini öngörüyorum" diye konuştu.

Rusya'nın Suriye'deki yeni maceracı tutumundan en çok etkilenen ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Şimşek, "Rusya'yı vuran her şey bizi de vuruyor. Avrupa'daki durgunluk, Yunanistan sorunu var. Kötümserlik özellikle bulaşıcıdır. Türkiye de bundan etkilenmektedir. Şu anda en kötü şokları yemiş durumdayız. Doğu'da yokuz, Avrupa'nın ve Rusya'nın durumu belli" diye konuştu.