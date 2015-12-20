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Dünya
Deutsche Welle

Bakan, sığınmacıyı evinde konuk etti

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'ın genç bir Suriyeli sığınmacıyı evinde bir süreliğine misafir ettiği ortaya çıktı.

20 Aralık 2015 16:10


Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre Ursula von der Leyen 20 yaşındaki Suriyeli bir sığınmacıyı Hannover yakınlarındaki Beinhorn'daki evinde bir süre misafir etti. Gazetenin haberine göre Savunma Bakanı von der Leyen, Suriyeli gence meslek eğitimi ve Almanya'ya uyum sağlaması konusunda yardımcı oldu.

2014 yılı başında Şam'dan Ürdün'e oradan da Düsseldorf'a kaçan sığınmacının von der Leyen'ın kızıyla binicilik yaparken tanıştığı kaydediliyor. Savunma Bakanı von der Leyen “Hayatımıza zenginlik kattı. Onun üstesinden geldiği zorlukları görmek çocuklarım açısından son derece öğretici oldu” diye konuştu. Von der Leyen "Birçok sığınmacı buraya yerleşmek ve Almanya'da bir şeyler başarmak istiyor. Bu hareketliliği kabul ve teşvik etmeliyiz, uyum bunun ardından gelecektir" dedi.

Bild am Sonntag'ın haberine göre 2015 yılında pilotluk eğitiminden mezun olan sığınmacı oturum izni aldı ve şu anda Hannover'deki küçük bir dairede yaşıyor. Suriyeli gencin Noelde de von der Leyenların evine konuk olacağı belirtiliyor. Habere göre Suriyeli sığınmacı devletten yardım almıyor, bir mülteci yurdunda haftada iki kez gönüllü olarak çalışıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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