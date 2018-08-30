Bakan Selçuk'tan küçük Yağmur açıklaması

Serpil KIRKESER-İSTANBUL,(DHA)



AİLE, çalışma ve sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Bağcılar\'da 10 yaşındaki Yağmur Çorlu\'nun annesine verilmek üzere icra memurları tarafından babasından alındığı sırada ayrılmak istememesiyle ilgili çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.



Konuyla ilgili incelemenin tamamlandığını belirten bakan Selçuk, davaya bakanlık olarak müdahil olacaklarını söyledi. Selçuk\'un açıklaması şöyle;



\"29-30.08.2018 tarihinde, basın yayın organlarında çıkan ‘İcra Memurları Küçük Kızı Babasından Böyle Aldı‘ başlıklı haberle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur;



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatıyla, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz konuyla ilgili olarak incelemelerini tamamlamışlardır. Gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde; \"Ebeveynler ve çocuk ile ilgili devam eden yasal süreç Bakanlığımız tarafından yakından takip edilecek ve velayetle ilgili davaya Bakanlığımız adına müdahil olunacaktır. Çocuğumuzun 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanun kapsamında önleyici ve destekleyici tedbir kararları ile desteklenmesi, özellikle Çocuk ve Ergen Psikiyatristi tarafından çocuğun durumunun gözlemlenmesi sağlanacaktır. İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün Çocuk Hizmetleri, Kadın Hizmetleri ve Hukuk Hizmetleri Birimleri ile koordineli olarak vakanın takibi sağlanacak, süreçten çocuğumuzun olumsuz etkilenmemesi adına gerekli tüm yasal önlemler alınacaktır. Ayrıca, ‘çocukların icra yoluyla teslimi’ konusunda, mevcut kanunun değişimi hususunda Adalet Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz\"