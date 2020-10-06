Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Çocuklarını okula göndermek istemeyen velilere esneklik tanınacak

Yüz yüze eğitimin detaylarını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İsteyen velilerimiz çocuklarını okullara gönderecek. İstemeyenlere yönelik esneklik tanınacak. Öğrencimiz devamsız sayılmayacak" ifadelerini kullandı. Selçuk, öğrencilerin iki gün okula gideceğini ve sınıf mevcutlarının düşürüleceğini kaydetti.

12 Ekim Pazartesi günü tüm ilkokullar, köy okulları, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başlayacak. Selçuk, okulların açılmasına ilişkin şu detayları paylaştı:

"12 Ekim pazartesi itibariyle yüz yüze eğitime başlayacak olan kademelerdeki öğrencilerimiz için tıpkı ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizde olduğu gibi yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık.

Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki gününde okullarında olacaklar.

Sınıf mevcutları daha önce olduğu gibi Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda gruplara ayrılarak azaltılacak.

Çocuklarımızın okulda kalış süresi de eskisine nazaran kısaltılacak.

Bu konudaki tüm teknik ayrıntılar bu hafta için sizlerle paylaşma imkanımız olacak.

İsteyen velilerimiz çocuklarını okullara gönderecek. İstemeyenlere yönelik esneklik tanınacak. Öğrencimiz devamsız sayılmayacak. Ancak bu noktanın altını birkaç kez çizdim. Velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrencinin uzaktan eğitimine devam etmesi gerekiyor. Çünkü öğrenciler her koşulda devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak.

Denetmenlerimiz düzenli olarak okulları denetliyor. Denetim yıl boyu devam edecek.

Kaygı duyan veli ve öğrencilerimizin birinci sınıflarda olduğu gibi sürecin iyi yönetildiklerini gördüklerinde rahatlayacaklarına emimin. Başlangıçta çok düşük olan birinci sınıflardaki oranlar sonradan yükseldi, yüzde seksenlere yaklaştı.

Köy okullarımızda da yüz yüze eğitime başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız yönetmelik değişikliğine göre öğrenci sayısına bakılmaksınız köylerdeki okullar velilerimizin tercihlerine bağlı kalarak açık kalacak. Bu süreçte il hıfzıssıhha kurullarının koşullarını uygun görmediği okullar ise yüz yüze eğitime devam edemeyecek.

Uzaktan eğitimin ana mecrası olan TRT EBA'da tüm yayınlarımız günde 3 kez tekrar ediliyor.

Bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimiz için Türkiye genelinde 12 bin 111 EBA destek merkezi oluşturduk.

Öğrencilere 500 bin tablet ulaştırılacak. Öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla dağıtılması için hazırlanan stratejiye uygun hareket edilecek. Ailelerinin gelir düzeyi, kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi gibi bazı kriterler belirledik. Cihazların dağıtım süreci il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek ve okul yönetimleri tarafından öğrencilere ulaştırılacak.

Cumartesi günü eğitim olabilir. bu okulların ihtiyaçlarıyla ilgili bir konu. Biz bu tür konularda ülke genelinde karar almayız. Okulların ihtiyaçlarına göre esneklik sağlanabilir"