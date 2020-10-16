Bakan Selçuk: Yeni istihdam paketi geliyor, 3 ay içinde işe dönenlerin emeklilik primini devlet karşılayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni istihdam paketi geleceğini belirterek, "3 ay içinde işe dönenlerin emeklilik primini devlet karşılayacak." açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk, "Düzenlemeyle hızlı işe dönüş desteği hayata geçirilecek. Belirli süreli sözleşme en fazla 2 yıl olacak. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin istihdamı kolaylaşacak. 3 ay içinde işe dönenlerin emeklilik primlerini devlet karşılayacak" dedi.

Selçuk, gündemde olan yeni istihdam paketinin içeriğinin sorulması üzerine, paketi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile hazırladıklarını belirterek şunları kaydetti:



"Tüm ülkeler gibi ülkemiz de salgın nedeniyle zor günler geçirdi, geçirmeye de devam ediyor. Salgının ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için başından beri önemli kararları hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı bu adımlardan biriydi.