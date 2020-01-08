T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Selçuk'un eşinin okul ziyareti öncesi veliler uyarıldı: Hasta çocukları göndermeyin

08 Ocak 2020 09:42

Mersin’in Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara gönderdiği yazıda, Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk’un katılacağı Aylin Şengün Taşçı konserinde, Selçuk’a eşlik edecek 2’şer öğretmen görevlendirilmesini istedi. Rana Selçuk’un ziyaret edeceği okullardan velilere gönderilen mesajda ise “Hasta olan çocukları göndermeyin, saçlarına ve giysilerine özen gösterin” denildiği ileri sürüldü.

Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu, “Ne kadar vahim ne kadar ayıp bir yaklaşım öğretmene karşı. Öğretmeni angarya işlerde, mesai saatleri dışında görevlendirmek başlı başına bir hukuksuzlukken bir de ayrıca öğretmene bakış açısının ne olduğunu ortaya koyuyor. Büyük laflar eden Bakan Ziya Selçuk’un öğretmene bakışı bu işte” dedi.

ETİKETLER

milli eğitim bakanıziya selçukrana selçukkonserSinan Muşlueğitim sen
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24