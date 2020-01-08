Bakan Selçuk'un eşinin okul ziyareti öncesi veliler uyarıldı: Hasta çocukları göndermeyin

Mersin’in Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara gönderdiği yazıda, Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk’un katılacağı Aylin Şengün Taşçı konserinde, Selçuk’a eşlik edecek 2’şer öğretmen görevlendirilmesini istedi. Rana Selçuk’un ziyaret edeceği okullardan velilere gönderilen mesajda ise “Hasta olan çocukları göndermeyin, saçlarına ve giysilerine özen gösterin” denildiği ileri sürüldü.

Cumhuriyet'tenTürk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi kapsamındaki konser bu akşam saat 18.30’da. Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara gönderdiği yazıda “Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un değerli eşi Sayın Rana Selçuk Hanımefendi’nin Mersin programı çerçevesindeki konsere katılmak üzere okulunuzdan seçilecek iki tane öğretmen bilgilerinin ekteki tabloya işlenmesi” şeklindeki talimata yer verildi.

Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu, “Ne kadar vahim ne kadar ayıp bir yaklaşım öğretmene karşı. Öğretmeni angarya işlerde, mesai saatleri dışında görevlendirmek başlı başına bir hukuksuzlukken bir de ayrıca öğretmene bakış açısının ne olduğunu ortaya koyuyor. Büyük laflar eden Bakan Ziya Selçuk’un öğretmene bakışı bu işte” dedi.