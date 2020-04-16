Bakan Selçuk: Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil." ifadelerini kullandı. Selçuk, "Koşullar gerektirirse okulların açılmasıyla ilgili kararı gözden geçiririz" dedi. Selçuk, LGS hakkında da şu an bir tarih değişikliği olmadığını bir zorunluluk halinde konuyu yeniden ele alacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

(Yaz tatili yok mu? Telafi eğitimler ne zaman başlayacak?) "Bu problemin başından beri söylediğimiz bir şey var. Tüm senaryoları veriye dayalı alıyoruz.

TBMM'nin çalışmaları sonucunda kanunlaşan durumda, bizim senaryolarımızla ilgili tedbir amaçlı bir çalışma. Eğer Türkiye'de deprem, sel ya da virüs gibi belirli konularda müzmin sebeplerle karşılaşırsak, bunun tedbirini almak durumundayız. Yasaları, mevzuatları uygunlaştırmak durumundayız. Bu sadece tedbir amaçlı olup, yazın 2 ay boyunca ya da 3 ay boyunca ders yapılacağı anlamını asla taşımıyor. Bunu fazla zorlamamak lazım.

Biz televizyonla eğitim yapıyoruz, eksikliklerimizi bu süreçte gideriyoruz, çocukların eğitimden soğumasını engelliyoruz. Eğitimin yapılmadığı her gün, her hafta, her ay öğrencilerimizin öğrenmeden uzaklaştığı ve öğrenmede unutmanın arttığı bir dönemdir. Bunun tedbirini almak için televizyonda eğitim yapıyoruz. EBA'da çalışmalar yapıyoruz, bazı eksikliklerimizi bu süreçte gideriyoz.

3. aşamada telafi eğitimi yapacağız. 2 ay okullarımız tatil oldu diyelim. Biz okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapmayız. Telafi hızlandırılmış bir eğitimdir. EBA ile yapmaya çalıştığımız bir eğitimdir. Yazın okullar açık olacak yorumu kesinlikle doğru değil.

Evde kalmak kolay değil. Velilerimize sürekli olarak uzmanlarımız içerik üretiyor. Ebeveynlerin evde geçirdikleri zamanı daha fonksiyonel hale getirmek için… LGS tarihi değişecek mi?

Bu bilimsel verilerle ortaya konuşması gereken bir durum. Hem dünyayı hem Türkiye'yi izliyoruz. Bilim kurulunun da tavsiyesinin ele alınması sonrasında bir karar verilebilir.

önümüzdeki haftalarda günlerde neyi nasıl yaparızın kararını hep beraber veririz. Bunu da en erken zamanda kamuoyuyla paylaşırız. LGS ile ilgili şu an bir tarih değişikliği yok. Bir zorunluluk olursa elbette bu konuyu da yeniden ele alırız.

Okullara verilen ara uzayacak mı?

Biz aslında her hafta kabine toplantılarında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanımız ve ilgili diğer bakanlarımızla... Bu konu sadece bakanlıkların ayrı ayrı meselesi değil. Bir bakanlığın alacağı karar tüm bakanlıkları ilgilendiriyor. Sürekli istişare halindeyiz. Koşullar bunu gerektirirse, yani önümüzdeki 1-2 haftada farklı bir durum ortaya çıkar ya da çıkmazsa, biz de elbette okulların açılmasıyla ilgili kararı gözden geçirir ve halkımızla paylaşırız."