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Bakan Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili ricası: Çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın

26 Ocak 2021 20:45

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından velilere yarıyıl tatili ricasında bulundu. Bakan Selçuk, "Lütfen, çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili velilerimiz, yarıyıl tatilini geçirdiğimiz şu günlerde sizlerden birkaç ricam var: Lütfen, çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın. Mümkünse ev işlerinde size destek olsunlar. Birlikte geçirdiğiniz vakitlerde kitap okuyun. Dinlenmeleri için bunlar çok önemli" ifadelerini kullandı.

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