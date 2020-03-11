Bakan Selçuk'tan 'tatil' açıklaması: Ortak açıklama yapacağız

Dün gece yarısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı.

Virüs tespit edilmesinin ardından bugün Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak.

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da iştirak edecek.

Toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.