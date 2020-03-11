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Bakan Selçuk'tan 'tatil' açıklaması: Ortak açıklama yapacağız

11 Mart 2020 11:10

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda: "Ortak açıklama yapacağız, birlikte göreceğiz" dedi.

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