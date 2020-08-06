Bakan Selçuk'tan okulların açılmasına ilişkin uyarı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına ilişkin tartışmalar devam ederken, "'Okullar açılmasın' demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım" uyarısında bulundu. Selçuk'un paylaşımı şu şekilde:

“Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım.





