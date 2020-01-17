Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji'nde maaşların ödenmemesi hakkında açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmemesi hakkında yaptığı açıklamada, "Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor" dedi.

Selçuk, Instagram hesabı üzerinden, yarın başlayacak yarıyıl tatiline ilişkin görüntülü mesaj paylaştı. Videoda, çocuklar ve gençlere seslenerek, bir ricada bulunmak istediğini belirten Selçuk, "Lütfen, tatilde evlere, odalarınıza kapanmayın. Hayat çok güzel, çok anlamlı ve çok derin bir kitap. Yeni şeyler keşfedin, yeni insanlar tanıyın, yeni yerlere gidin, dinlemediğiniz şarkılar dinleyin, daha önce yaslanmadığınız ağaçlara yaslanın, dokunmadığınız toprağa dokunun, insan okuduğuyla zenginleşir. Bu tatilde ve fırsat bulduğunuz tüm zamanlarda yaşamın sonsuz hazinesinden faydalanın. İyi tatiller olsun." değerlendirmesini yaptı.

Ne olmuştu?

Aylarca öğretmen maaşlarının ödenmediği için eğitimin durduğu Doğa Koleji’nin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı’na devredilmesine rağmen yaşanan sorunlar, hâlâ çözülemedi

Devrin 18 Aralık’ta duyurulmasının ardından 30 Aralık’ta İTÜ’nün internet sitesinde Doğa Koleji’nin İTÜ Ailesi bünyesinde yer alacağı açıklanmıştı. Öte yandan 6 Ocak’ta ise İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Okulları’nın franchising kurucu temsilcileriyle görüştü, gelişmeler ve süreç hakkında paydaşları bilgilendirdi.

Veliler son olarak ise geçtiğimiz günlerde Ankara’da bir araya gelmişti. Doğa Koleji’nde 5 aydır maaş verilememesinin yaşamsal sorun olduğunu belirten veliler yaptıkları açıklamada, “Eğitimin temelini oluşturan öğretmenimiz ve okullarımızda çalışan emekçilerimiz yeni yıla da maaşsız, beş aydır birikmiş borçlarıyla girmişlerdir. Devlet yetkilileri ve devir işlemleriyle sorumlu olanlar, hiç aklınıza geliyor mu 5 aydır maaş almayan insanların sofrasında ne var? Evleri sıcak mı? Temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu?” ifadelerini kullanmıştı.

16 Ocak'ta da Doğa Koleji’nde satış süreci tamamlandı ve İTÜ’ye devri ticaret kayıtlarında tescil edildi.

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