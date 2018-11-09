Bakan Selçuk: Örnek eğitim şehirleri oluşturacağız (3)

BAKAN SELÇUK, AYÇA ÖĞRETMENLE BİR ARAYA GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osman Ulubaş İlkokul ve Anaokulu temel atma töreninin ardından cuma namazını, AK Parti milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve Vali Süleyman Kamçı ile birlikte Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi\'ndeki Safa Camisi\'nde kıldı.

Bakan Selçuk daha sonra bir restoranda Kayseri\'nin yöresel ürünlerinden oluşan öğle yemeğine katıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, burada bir süre önce 3\'üncü sınıf öğrencisi Necati Özden\'in beslenme çantasının boş olduğunu görünce yiyecek koyan Talas ilçesi Kepez İlkokulu sözleşmeli öğretmeni Ayça Burcu Ökmen ile bir süre sohbet etti. Bakan Selçuk daha sonra tarihi Kayseri Lisesi\'ne geçti.



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