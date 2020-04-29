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Bakan Selçuk: Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız

29 Nisan 2020 22:15

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşme sürecinin beklendiği şekilde devam ederse okulların 1 Haziran'da açılabileceğini ifade etti.

Selçuk, "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız. Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst sınıflarda bu sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulundu. Selçuk'un ifadelerinden satır başları şu şekilde:

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