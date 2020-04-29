Bakan Selçuk: Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız

"Her şey normal sürerse okulları 1 Haziran’da açarız. Bütün toplumun bilgisi dahilinde bakanlıklarla aramızdaki iletişim çalışmalar hep bir yere bağlanıyor. 31 Mayıs’a kadar bu süreç devam edecek. Sadece eğitimden bahsetmiyoruz ekonomide turizmde normalleşme bunu bütün olarak görmek lazım. Okullarımızın bir an önce açılmasını temenni ediyoruz.

Okulların dezenfektanlarla temizlenmesi alınması gereken tedbirler bu işlerin tedbir kısmına yönelik olarak meslek liselerinde ele alınan konular ve bizim üretim bandımızda olan bir çok ürünü burada devreye sokmamız mümkün.

Dersi her halükarda halletmek durumunda böyle olağanüstü durumda bizim çocuklarımız birinci dönemde zayıf aldılar diye onları bu zayıfa bağlı olarak sınıfta bırakmamız çok doğru değil. Öğrencinin lehime olan bir bakış açısıyla sorumlu geçmek koşuluyla geçecek.

Sorumluluk sınavları var. Bunlara girmek için çalışmak zorunda. İkincisi bir çocuğumuz belli dersleri alacak bu dersleri anlayabilmesi içinde bu dönemin derslerini anlaması gerekiyor. BU konulara hazırlanmamış olan bir öğrencimiz gelecek dersleri de anlamakta güçlük çeker.

İşlenen bütün konularda sarmal yapı vardır. Yani her konu birbirine bağlıdır. Bir merdiven basamağı gibidir. İlkokul 4. Sınıftaki konu ile lise 2’deki konu birbiriyle bağlantılı.

Diyelim ki 5. Sınıfı bitiren bir öğrenciden hangi yeterlilikleri bekleriz buna bakarız. Her öğrencinin bilmesi gereken kazanımlar var. Sadece akademik konularla ilgili tamamını yansıtmayan bir ders içeriği ile karşı karşıyalar çocuklar. TV’deki eğitim okuldaki eğitimin karşılığı değildir bunu telafi etmek için çocukların hangi sınıftaysa erişmesi gereken yere gelene kadar tamamlanması gerekir. Buna telafi eğitim diyoruz. EBA TV’de animasyonlarımız deney setlerimiz var. Bunlarla olur.

Başka çocuklarla yüz yüze geliriz eksik kalan yerleri ölçüp duruma bakarak eksiklikleri gidermek için son tamamlamamız yaparız. Biz buna telafi diyoruz. TV’deki eğitim bir telafidir. İnternet desteğinde ne kadar kaldığı ödevlerin yapıp yapmadığı bunların her birin kişi bazında görebiliyoruz. Bunun ölçüsü anlayabiliyoruz bu da bir telafidir. Üçüncüsü de yüz yüze telafi kısmı vardır. 1 Haziran’a okulu açtık telafi eğitimimiz başlar. Eylül’de açıktı hemen başlar. Öğrencilerimizin ne kadar eksiği olduğunu belirleriz. "